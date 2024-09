Prohibir amistades a los hijos empeora su comportamiento

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades delictivas casi siempre ocurren fuera del hogar y sin la supervisión de un adulto, por lo que es natural que los padres culpen a los compañeros por el mal comportamiento de sus hijos y, a menudo, muchos padres también suponen que pueden prevenir problemas futuros limitando el contacto con compañeros sospechosos, pero ahora un estudio de la Universidad Atlántica de Floridad (EEUU) ha advertido de que esta actitud solo empeora el comportamiento de los niños.

Los resultados del nuevo estudio longitudinal sobre jóvenes de escuela secundaria, publicado en 'The Journal of Child Psychology and Psychiatry', indican que la desaprobación materna de los amigos en respuesta a los problemas de conducta del niño daña la posición del niño entre sus pares, lo que exacerba los problemas de conducta que la prohibición de amigos originalmente pretendía prevenir.

El coautor y profesor de psicología en la Florida Atlantic University, Brett Laursen, en colaboración con colegas de la Mykolas Romeris University en Vilnius, Lituania, siguió a una muestra comunitaria de 292 niños y 270 niñas (de 9 a 14 años) a lo largo de un año escolar. Los estudiantes completaron encuestas al principio, a mediados y al final del año. En cada momento, se midió el estatus de los compañeros (ser querido y ser desagradable) y la disrupción en el aula con nominaciones de los compañeros. Los autoinformes describieron problemas de conducta y la desaprobación materna percibida de los amigos.

Los resultados del estudio revelan que los intentos de las madres de intervenir en las relaciones problemáticas con sus compañeros prohibiendo amistades fracasaron. Las madres que desaprobaban a los amigos de sus hijos empeoraron inadvertidamente sus problemas de conducta. En concreto, las madres que respondían a los problemas de conducta (reportados por los niños y por los compañeros) con expresiones de desaprobación de los amigos dañaron inadvertidamente las relaciones del niño con sus compañeros, alejándolos de sus compañeros de clase. A continuación surgieron dificultades de adaptación.

El estudio comparó distintas formas de respuesta de los compañeros de clase a la interferencia de la amistad materna. Los resultados sugieren que la desaprobación materna de los amigos tiene más probabilidades de provocar un rechazo activo de los compañeros de clase, en lugar de simplemente reducir el número de compañeros de clase que disfrutan de la compañía del niño.

"Los hallazgos son importantes porque hablan del mecanismo que traduce la desaprobación de los amigos en problemas de conducta elevados. La desaprobación de los amigos por parte de la madre tiene consecuencias contraproducentes para los problemas de conducta debido al impacto nocivo que tiene en el estatus de los pares", dice Laursen, de la Facultad de Ciencias Charles E. Schmidt de la FAU.

"Los jóvenes pueden informar a los amigos sobre las restricciones y sus razones. O las madres pueden expresar su desaprobación directamente a los amigos. Es probable que ninguno de los dos sea bien recibido por los destinatarios. Los amigos pueden responder difundiendo el desprecio o el ridículo en todo el grupo de pares. Es probable que las oportunidades sociales se debiliten a medida que los pares evitan afiliarse con alguien que se describe como poco popular", añade.

Los investigadores sugieren que otra posibilidad es que las madres realmente logren interrumpir una amistad. "Imaginemos esta situación: una amistad termina porque la madre se lo prohíbe. Ahora el niño necesita un nuevo amigo. ¿Quién quiere ser amigo de alguien que tiene una madre desagradable y entrometida? Es muy probable que las opciones de amistad sean ahora bastante limitadas y el niño se vea obligado a considerar a alguien que también es rechazado por sus compañeros; alguien a quien le cuesta hacer amigos", dice Laursen.

"Con demasiada frecuencia, estos niños son rechazados porque tienen problemas de conducta. Al final del día, la interferencia en las relaciones con los compañeros puede obligar al niño a hacerse amigo de un compañero de clase poco adaptado porque no tiene otras alternativas", detalla.

Hacerse amigo de niños con problemas de conducta los somete a presiones para que se adapten a la conducta disruptiva que las madres intentan desalentar. Además, la pérdida de la condición de iguales aumenta el riesgo de problemas de conducta porque aumenta la angustia y pone a prueba los mecanismos de afrontamiento. Por último, los niños rechazados pueden verse excluidos de las interacciones sociales con compañeros de desarrollo normal, lo que los priva de la oportunidad de desarrollar habilidades sociales apropiadas para su edad.

"Los padres deberían considerar alternativas positivas a la prohibición de tener amigos, Concéntrese en mantener relaciones positivas con los niños, porque el calor y el apoyo pueden ser amortiguadores eficaces contra la presión de grupo problemática, lo que podría interrumpir la espiral descendente de problemas con los compañeros y dificultades de adaptación", apuntan.

Los investigadores también sugieren que los padres pueden crear oportunidades para una interacción constructiva entre pares en entornos supervisados y alentar la participación en clubes y actividades patrocinados por adultos, lo que potencialmente limita el comportamiento desviado.