Protectores solares en stick: OCU confirma su eficacia, pero advierte de su precio

Archivo - Protector solar - SVITLANA PIETUKHOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los protectores solares en formato 'stick' ofrecen una protección solar eficaz y comparable a la de las cremas con el mismo factor de protección, aunque pueden llegar a ser hasta cinco veces más caros para el mismo volumen de producto y presentan dificultades para aplicarse correctamente en zonas amplias del cuerpo, según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El estudio, realizado sobre tres sticks solares SPF 50 y SPF 50+, confirma la eficacia de la protección anunciada en los productos analizados: 'Mustela Stick' de Alta Protección para toda la familia SPF 50, 'Nivea Stick Facial' SPF 50+ y Protector Solar en Stick 'Decathlon Sport' SPF 50+.

Las pruebas realizadas por la organización combinan mediciones 'in vivo' e 'in vitro' realizadas en un laboratorio certificado siguiendo la norma ISO 23698:2024 HDRS.

OCU señala que, aunque los tres productos ofrecen buenos resultados en "protección, comodidad y confort de uso, existen algunas limitaciones frente a las cremas tradicionales", ya que "es difícil de aplicar una capa suficientemente gruesa y uniforme; y es fácil dejar zonas sin protección, ya que apenas se ve".

El análisis destaca que los usuarios valoran positivamente la comodidad y el confort de uso de los protectores solares en stick analizados, que además no dejan residuos blancos tras su aplicación y obtienen buenas valoraciones en textura, al no resultar excesivamente grasos o pegajosos.

"Mustela destaca por su textura ligera y cremosa, su facilidad de aplicación, rápida absorción y aroma agradable; Decathlon sobresale por su fragancia y por una aplicación sencilla con acabado prácticamente invisible, aunque su formato resulta algo compacto y duro; mientras que el stick facial de Nivea ha sido el mejor valorado, especialmente por su textura, facilidad de aplicación, absorción y acabado invisible, con la fragancia como principal aspecto a mejorar", describe.

En cuanto al etiquetado, según OCU todos los productos cumplen la normativa vigente, aunque identifica algunos aspectos mejorables, como la dificultad para leer la información en el reducido envase de Mustela o que los ingredientes de Decathlon solo figuren en el embalaje exterior.

En cuanto al precio, la organización de consumidores advierte de que estos formatos, aunque pueden parecer económicos por su reducido tamaño, resultan más caros si se comparan por volumen con cremas de la misma marca y protección. Así, el stick de Decathlon alcanza los 36 euros por 100 mililitros frente a los 7,20 euros de su crema equivalente, mientras que el stick facial de Nivea cuesta 80 euros por 100 mililitros frente a los 22 euros de la crema facial.

Por ello, OCU considera que los protectores solares en stick pueden ser un complemento útil para llevar durante el verano y proteger zonas pequeñas y sensibles, como el rostro o el contorno de los ojos, pero resultan menos prácticos para aplicar en superficies amplias como la espalda o las extremidades.