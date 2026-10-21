El proyecto del CNIC que investiga nuevas terapias en aterosclerosis recibe cerca de un millón de Fundación "la Caixa"

Archivo - Aterosclerosis, ateroma, arteria obstruida - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / 7ACTIVESTUDIO - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" ha entregado ayudas a 80 proyectos de biomedicina y salud liderados por centros de investigación, universidades y hospitales de España y Portugal, entre los que se ha hallado 'AtheroPTM', liderado por el miembro del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Miguel Ángel del Pozo, que contará con cerca de un millón de euros para investigar nuevas terapias frente a la aterosclerosis.

En concreto, el estudio del experto ha sido seleccionado en la convocatoria 'Health Research 2026', por lo que el consorcio en el que se integra recibirá la financiación global para lograr sus objetivos en una enfermedad caracterizada por la acumulación de depósitos de grasa y colesterol en las arterias. La patología constituye la principal causa de infarto de miocardio e ictus, que siguen siendo el primer motivo de muerte en el mundo.

Como contexto, los investigadores han indicado que aunque los tratamientos actuales ralentizan la progresión, no consiguen detener ni revertir la enfermedad, lo que hace necesario comprender mejor los mecanismos que la impulsan. De hecho, han manifestado que siguen existiendo eventos cardiovasculares incluso con las mejores terapias disponibles.

MODIFICACIONES DE PROTEÍNAS QUE FAVORECEN LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

Ante ello, 'AtheroPTM' estudiará cómo determinadas modificaciones de las proteínas favorecen la progresión de la enfermedad cardiovascular y abrirá nuevas vías para prevenir tanto infartos como ictus. Para lograrlo, el consorcio integra expertos en proteómica, biología vascular, patología, cirugía vascular, Medicina molecular y modelización computacional de tres instituciones, que son el CNIC, con la participación de los grupos dirigidos por Del Pozo y Jesús Vázquez; la Universidad de Yale (Estados Unidos), con el equipo liderado por Martin Schwartz; y el Instituto Karolinska (Suecia), con los profesionales dirigidos por Ljubica Matic.

En cuanto a las metas a alcanzar, estas son comprender cómo las alteraciones de las proteínas regulan procesos como la inflamación de la pared arterial, la migración de células del músculo liso vascular y el remodelado de la pared vascular; evaluar su papel en modelos experimentales de aterosclerosis y su influencia sobre la estabilidad de las placas; y correlacionarlas con la evolución clínica de pacientes mediante el análisis de muestras humanas procedentes de distintos territorios vasculares y diferentes estadios de la enfermedad.

Con todo, los investigadores esperan identificar nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas que permitan desarrollar tratamientos más eficaces frente a la aterosclerosis. Así, a diferencia de las terapias actuales, centradas en reducir los niveles de colesterol o la inflamación a nivel sistémico, el objetivo es hallar dianas en la pared arterial que permitan un tratamiento local de los vasos enfermos y avanzar hacia una Medicina de precisión capaz de prevenir sus complicaciones más graves.