El 'radar' contra la incertidumbre: Este es el mecanismo que utiliza el cerebro ante lo impredecible

Un estudio internacional con participación de la UPM revela el mecanismo que utiliza el cerebro ante la incertidumbre - UPM

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Laboratorio de Neurociencia Clínica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en un estudio internacional que ha revelado el mecanismo que utiliza el cerebro para prepararse antes de que ocurra algo impredecible, funcionado como un "radar" contra la incertidumbre.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature Neuroscience', ha expuesto que la clave de este sistema de alerta temprana se encuentra en el hipocampo, una estructura profunda del cerebro conocida tradicionalmente por almacenar los recuerdos. Así, se ha constatado que esta región emite unas ráfagas ultra-rápidas de actividad eléctrica, llamadas 'ripples' (u ondulaciones de alta frecuencia), que actúan como un filtro estratégico sobre la corteza visual.

"A los participantes se les mostraron una serie de imágenes con patrones visuales", ha indicado el director del citado laboratorio de este centro académico madrileño y uno de los coautores de esta investigación, Bryan Strange, quien ha explicado que "algunos flujos de imágenes eran totalmente predecibles, mientras que otros eran caóticos y altamente inciertos".

RESPUESTA EN TRES PASOS

Con ello, se ha corroborado que la respuesta del cerebro se articula en tres pasos, siendo el primero la detección del caos. "Cuando el entorno se vuelve impredecible, el hipocampo lo nota de inmediato y empieza a disparar 'ripples' con mayor frecuencia y duración, mucho antes de que aparezca el siguiente estímulo", ha sostenido este especialista, que ha añadido que "estas ondas viajan, después, hasta la corteza visual y suprimen la actividad de las ondas gamma asociadas con la incertidumbre del entorno".

"Al 'silenciar' este ruido de fondo, el cerebro se optimiza", ha continuado, para agregar que, finalmente, este "reacciona de una manera mucho más rápida de lo normal a los estímulos". "Una vez que aparece el estímulo visual sorprendente (no esperado), la preparación previa ejercida por los 'ripples' modula las respuestas gamma de 'error de predicción' en las áreas visuales de nivel superior (como la corteza fusiforme), permitiendo que el cerebro responda de forma más rápida, fuerte y eficiente", ha explicado.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han utilizado registros intracraneales directos con electrodos implantados en el cerebro humano para medir simultáneamente la actividad eléctrica en el hipocampo y en la corteza visual de los participantes. La misma "podría servir como biomarcador para diagnosticar de forma temprana enfermedades neurológicas o psiquiátricas donde la comunicación entre el hipocampo y la corteza está alterada (como el Alzheimer, la esquizofrenia o la epilepsia)", ha finalizado Strange.