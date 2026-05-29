La realidad virtual reduce hasta un 31% las dosis de opioides en dolor crónico

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La realidad virtual puede reducir hasta un 31 por ciento las dosis de opioides en los tratamientos de pacientes con dolor crónico, y mejorar el bienestar emocional, la ansiedad y la depresión, según un estudio realizado por el médico de familia y gestor clínico de investigación e innovación en Badalona Serveis Assistencials, José Ferrer, y presentado en el 22º Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED), celebrado en Vitoria.

La realidad virtual, las experiencias inmersivas y las herramientas de salud digital han comenzado a incorporarse a la práctica clínica en unidades del dolor, consultas de Atención Primaria y programas de rehabilitación con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente.

Los especialistas que se han reunido en este congreso han presentado experiencias clínicas y proyectos de investigación centrados en el uso de tecnología inmersiva, inteligencia artificial y monitorización digital para optimizar el abordaje del dolor crónico.

El profesor titular de la Universidad de Cádiz y secretario del Grupo de Trabajo de Tecnología y Dolor de la SED (SEDTech), José Antonio Moral Muñoz, ha explicado que estas herramientas despiertan un "interés creciente" entre los profesionales sanitarios. Según ha señalado, la Sala SEDTech del congreso reúne a asistentes interesados en inteligencia artificial, realidad virtual, aplicaciones móviles y nuevas tecnologías aplicadas al dolor.

En este congreso también se ha presentado el libro 'Salud digital y dolor. Guía para profesionales 2026', editado por Héctor Beltrán Alacreu y el propio José Antonio Moral Muñoz. La publicación recopila avances relacionados con terapias digitales, telemedicina, telerrehabilitación, monitorización digital, realidad extendida e inteligencia artificial.

"El enfoque del libro es muy clínico. Todos los capítulos incluyen consejos prácticos para los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con dolor", ha afirmado Moral Muñoz.

Por su lado, el médico de familia y gestor clínico de investigación e innovación en Badalona Serveis Assistencials, José Ferrer, ha subrayado que la realidad virtual ya se utiliza en iniciativas asistenciales vinculadas a la sanidad pública.

"No son proyectos de laboratorio ni tecnologías que se estén inventando en una academia. Son proyectos aplicados en la clínica real diaria", ha señalado.

El equipo de José Ferrer trabaja en programas relacionados con dolor crónico en Atención Primaria, dolor agudo durante curas y procedimientos dolorosos pediátricos.

Según ha indicado, la realidad virtual puede ayudar a "potenciar intervenciones terapéuticas", ya que no es una terapia aislada ni sustituye al profesional, pero sí ayuda a llegar a los objetivos terapéuticos.

Entre los casos prácticos de éxito, enumera su empleo en la rehabilitación postquirúrgica, para la adherencia al ejercicio o durante procedimientos pediátricos dolorosos. Además de la distracción, José Ferrer ha defendido el valor educativo de estas herramientas en técnicas de regulación emocional o mindfulness aplicadas al dolor.

ILUSIONES ACÚSTICAS INMERSIVAS

La dimensión emocional y sensorial del dolor también centra parte de las investigaciones presentadas en Vitoria. La investigadora postdoctoral de la Universidad de Barcelona, Marta Matamala Gómez, trabaja con ilusiones acústicas inmersivas para pacientes con dolor crónico. El proyecto utiliza sensores de movimiento y auriculares para generar la sensación de caminar por distintos entornos sonoros, como bosques, playas o espacios urbanos.

"Los baños de bosque pueden ayudar mucho a la salud mental y creemos que también pueden tener utilidad en pacientes con dolor crónico", ha explicado.

Estas experiencias inducen percepción de presencia y control corporal dentro del entorno virtual, ya que esta sensación "engaña al cerebro y hace que la persona se sienta realmente presente en esos espacios acústicos".

La inmersión sonora puede influir en el componente afectivo y emocional del dolor crónico, además de actuar como distractor frente a la percepción dolorosa. El sistema ya se ha probado en sujetos sanos y actualmente se encuentra en fase piloto con pacientes.

Por su parte, el fisioterapeuta, docente e investigador de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Javier Guerra Armas, investiga el impacto de la realidad virtual inmersiva sobre factores psicológicos asociados al dolor crónico. El objetivo no se limita a reducir la intensidad del dolor, sino también a mejorar la funcionalidad y la autonomía de los pacientes.

"Queremos mejorar la capacidad funcional y que las personas puedan recuperar actividades valiosas de su vida diaria", ha señalado.

Entre los factores estudiados figuran la evitación del movimiento, la hipervigilancia o determinadas alteraciones atencionales relacionadas con el dolor persistente.

Javier Guerra ha avanzado que su grupo publicará en la revista 'Pain' un artículo sobre mecanismos neurofisiológicos y psicofísicos asociados a la realidad virtual inmersiva.

"Hemos encontrado que no solo interviene la distracción; también existen cambios en la actividad cerebral y en el sistema nervioso autónomo", ha afirmado.

REALIDAD VIRTUAL SIN GAFAS

La vertiente "más inmersiva" del congreso se desarrolla en la sala instalada por la empresa Broomx en el Palacio de Congresos de Vitoria. Su fundador y director, Ignasi Capella, ha presentado un sistema que permite crear entornos inmersivos sin necesidad de utilizar gafas de realidad virtual.

"Muchas personas no toleran bien las gafas o se marean. Nuestro sistema permite que más pacientes puedan acceder a estas experiencias", ha apuntado.

Esta tecnología ya se emplea para facilitar relajación, mindfulness y autorregulación emocional en pacientes con dolor crónico y dolor posquirúrgico y también se aplica como herramienta de distracción en oncología pediátrica y procedimientos invasivos.

Los expertos reunidos en Vitoria han comentado, en definitiva, que estas tecnologías todavía son poco conocidas entre muchos profesionales y pacientes, aunque su incorporación a la práctica clínica se ha acelerado en los últimos años debido a "la reducción de costes y a la mejora de la accesibilidad de los dispositivos".