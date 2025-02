Por qué recomiendan los cardiólogos tomarse el pulso habitualmente? Así es como debes hacerlo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) han lanzado la campaña 'Siente tu ritmo: Tómate el pulso', con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre la fibrilación auricular, cuyo diagnóstico temprano es clave para reducir su impacto en salud y al que cualquier persona puede contribuir a través de un "pequeño gesto", como es tomarse el pulso con cierta frecuencia.

La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en población adulta en los países desarrollados y se caracteriza por un pulso irregular, de ahí la importancia de que la población conozca que puede detectarla tomándose el pulso, para después acudir al médico a realizarse las pruebas oportunas -un electrocardiograma- y recibir un diagnóstico preciso, según ha explicado el cardiólogo Tomás Datino este miércoles en la presentación de la campaña de la SEC, con motivo del Día del Pulso, que se conmemora el 1 de marzo.

Para tomarse el pulso de forma adecuada, Datino ha detallado que debe realizarse colocando los dedos índice y corazón sobre la arteria radial, ubicada en la muñeca, en la zona del dedo pulgar. En caso que el criterio propio no resulte fiable, se puede pedir al médico de familia, o a otro especialista, que realice una toma de pulso cuando se acuda a una consulta por otro motivo. Del mismo modo, ha indicado que son útiles los aparatos electrónicos de los que se puede disponer en el domicilio.

El especialista ha señalado que cualquier persona puede padecer fibrilación auricular, aunque esta tiende a asociarse a la edad y a ser más común en personas mayores de 60 o 65 años. Sobre sus síntomas, ha destacado que es frecuente que estos no aparezcan y, si lo hacen, suele ser en forma de taquicardia, sensación de falta de aire, pulso rápido o fatiga.

"La hipertensión, la obesidad o el sedentarismo se han relacionado con las arritmias. Otras veces simplemente es una predisposición personal. En general, llevar unos buenos hábitos de salud va a ayudar a prevenirlas, pero no nos asegura que no se vayan a desarrollar", ha añadido respecto a las pautas a seguir para prevenir estas complicaciones.

Por su parte, la cardióloga Cristina Lozano, presidenta del Grupo de Jóvenes Cardiólogos de la SEC, ha apuntado datos sobre la prevalencia de fibrilación auricular. En el mundo, se estima que más de 50 millones de personas la padecen, mientras que en España la cifra llegaría al millón y, entre los españoles mayores de 40 años, se calcula que hay un 4,4 por ciento de personas afectadas.

Además, ha precisado que la fibrilación auricular podría provocar al año cerca de 40.000 muertes y se estima que el coste económico asociado a todos los casos de esta patología, su tratamiento y sus consecuencias, estaría en torno a los 500 o 600 millones de euros anuales.

Con el fin de mejorar los protocolos de detección, Lozano ha comentado que "lo ideal" sería realizar 'screening' sistemáticos en la población, es decir, contactar con todas las personas que tienen determinadas características o factores de riesgo y someterlos a pruebas de detección. Sin embargo, "esto tiene unas complicaciones y una necesidad de medios alta", por lo que la alternativa son los 'screening' oportunistas, aquellos que se hacen cuando un paciente acude al médico con otra consulta.

SE PUEDE LLEVAR UNA "VIDA NORMAL" CON ARRITMIA

A la presentación de la campaña han acudido también dos pacientes de arritmia, María Isabel y Rafael. La primera ha explicado que el diagnóstico de su fibrilación auricular tuvo lugar hace ocho años, cuando acudió al médico porque notaba que se "ahogaba" y, pese a que empezó asociándolo a ser fumadora, los especialistas detectaron fallos en una válvula del corazón y la intervinieron.

"De primeras piensas 'madre mía, la que me ha caído, ya no voy a poder llevar una vida normal'. Y al minuto dices 'bueno, igual que me ha caído a mí, le podría haber caído a cualquiera, yo voy a tener que ser lo más normal posible", ha expresado en referencia al momento en el que le dieron el diagnóstico, añadiendo que, desde entonces, siempre ha sido "positiva" y trata de "no pensar" en ello.

María Isabel ha aconsejado a aquellas personas que reciban este tipo de diagnósticos que se quiten rápido el susto. "Si ese día puedes irte a bailar, vete, que a las 24 o 48 horas vas a ver todo de forma diferente", ha resaltado.

En el caso de Rafael, este ha indicado que su diagnóstico "fue totalmente inesperado", pues durante una revisión del alergólogo le preguntó si se estaba tratando la arritmia y entonces fue cuando descubrió que la tenía. "Yo hago una vida totalmente normal, hago ejercicio, en el gimnasio cojo 185 pulsaciones y luego bajo a ritmo normal", ha comentado sobre su vida actual.

En cuanto al momento del diagnóstico, ha recordado que entonces decidió informarse acerca de las consecuencias de la arritmia, si podría hacer deporte, qué consecuencias tenía o si se iba a morir por ello. "Cuando me dijeron que podía vivir una vida totalmente plena, vivir con ello, y morirme de otra cosa, pues fue un alivio", ha expresado Rafael, quien ha apuntado que la "pequeña servidumbre" que tiene que afrontar es tomarse la pastilla anticoagulante cada día.

"Para toda la población: lo importante es detectarlo. No cuesta nada tomarse el pulso de vez en cuando. Si se detecta, no pasa nada porque se vive muy bien", ha finalizado Rafael.