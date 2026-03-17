Recuperar competitividad ante Estados Unidos y China reportaría 200 fármacos y casi 18.000 millones a Europa en 10 años

Archivo - Píldoras multicolores dispersas del recipiente de plástico blanco para medicamento - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria se ha hecho eco de un informe elaborado por la consultora Charles Rivers Associates (CRA) para la Federación de la Industria Farmacéutica Europea (Efpia, por sus siglas en inglés), el cual muestra que recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China reportaría 200 nuevos fármacos y casi 18.000 millones de euros a la economía europea en la próxima década.

"Reforzar el atractivo de Europa para la inversión farmacéutica no solo respaldará el crecimiento económico y la seguridad, sino que también garantizará que los pacientes europeos se beneficien más rápidamente de los avances médicos de próxima generación", ha afirmado, en este sentido, la directora general de la mencionada Federación, Nathalie Moll.

Este trabajo, titulado 'Evaluación de la competitividad europea como sede para la industria de ciencias de la vida', expone que, cada año, las empresas farmacéuticas invierten 55.000 millones de euros en I+D en la Unión Europea (UE), dan trabajo a alrededor de 2,3 millones de personas y generan más de 366.000 millones de euros en exportaciones. De hecho, el crecimiento anual, entre 2018 y 2022, en fabricación, fue superior al de China.

Sin la industria farmacéutica, la balanza comercial de la UE pasaría de un superávit de 133.000 millones de euros a un déficit de 88.000 millones. Sin embargo, los competidores están avanzando más rápido y con políticas comerciales muy agresivas para ganar cuota en este sector estratégico, circunstancia ante la que se ha recordado que, en ensayos clínicos, Europa ha pasado de albergar el 22 por ciento de las investigaciones iniciadas en 2013 al 12 por ciento en 2023.

LIDERAZGO DE ESPAÑA EN ENSAYOS CLÍNICOS

En este aspecto, España destaca como el único país de Europa que está ganando cuota, pero este liderazgo se encuentra en riesgo y son necesarias medidas urgentes para revertir la tendencia. Por ello, se ha demandado este informe, que analiza indicadores en torno a cuatro áreas clave para atraer inversión, que son 'Investigación e innovación', 'Producción', 'Regulación' y 'Políticas comerciales'.

Este documento señala que, si Europa aumenta su tasa de crecimiento anual del 5,4 al 8,5 por ciento (Estados Unidos crece al 6,4% y China al 12,1%), generaría 105.000 millones de euros adicionales en inversiones de las compañías en 10 años. Además, aumentar la cuota europea en ensayos aportaría, en la próxima década, 82.000 puestos de trabajo y la posibilidad de que 158.000 pacientes más accedan a estudios clínicos.

Otro apartado destacado en este texto es el de la innovación, y es que si Europa agiliza procedimientos regulatorios, se podrían desarrollar un centenar de medicamentos innovadores en los próximos 10 años. Ante ello, y el resto de aspectos señalados, la Ley de Biotecnología de la UE, que está en fase de consulta pública, representa una gran oportunidad para reforzar la competitividad europea y mejorar el atractivo del continente para la inversión en I+D.