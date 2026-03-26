Respaldo de la Comisión de Sanidad del Congreso a la PNL del PSOE para mejorar el abordaje integral del cáncer infantil

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la mejora del abordaje integral del cáncer infantil y de adolescencia y la larga supervivencia, la cual ha contado con 29 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones tras una transaccional junto a SUMAR y Partido Popular (PP).

Esta PNL ha sido presentada por la miembro de este Grupo Parlamentario, Carmen Andrés, quien ha señalado que es necesario "visibilizar el trabajo de investigadores y clínicos", así como "reconocer a las familias que ponen sus experiencias al servicio del progreso científico y clínico". "Nuestra estrategia en cáncer prioriza la atención integral del cáncer infantil", ha subrayado.

El trabajo en red que se realiza en este ámbito "merece una cobertura estructural de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha continuado, para añadir que "este es el compromiso del Partido Socialista". Así considera que se muestra en este texto, que busca "la implantación de modelos organizativos".

Andrés ha afirmado que la PNL aboga por estudiar, "en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)", una propuesta "para mejorar el sistema de derivación entre comunidades autónomas", el cual debe ser "ágil y equitativo". Además, aboga por "posibles vías para facilitar la incorporación de ensayos clínicos en Oncología pediátrica", ha señalado.

En la misma línea se ha mostrado el representante de SUMAR, Rafael Cofiño, quien ha pedido "incorporar un punto que facilite la integración de los ensayos dentro de los circuitos asistenciales en Oncología pediátrica". Por contra, el miembro de VOX, Tomás Fernández, ha sostenido con son necesarios "programas de seguimiento homogéneos protocolizados y evaluables".