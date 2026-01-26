La respiración podría revelar información clave sobre el estado emocional

Archivo - Mujer haciendo ejercicios de relajación contra la ansiedad y el estrés. - BRIZMAKER/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y Nirakara Lab, en colaboración con el Biotechnology Institute (BTI) de Vitoria-Gasteiz (País Vasco), han identificado una micropausa que ocurre después de cada exhalación que puede estar relacionada con síntomas de depresión y satisfacción vital.

El estudio, publicado en 'Cerebral Cortex', revela que esta pausa post-espiratoria está estrechamente vinculada a las redes cerebrales responsables del procesamiento de las emociones. Para llegar a este hallazgo, los científicos han evaluado el comportamiento cerebral durante el ciclo respiratorio de 46 adultos sanos a través de técnicas avanzadas de magnetoencefalografía (MEG).

"Respiramos unas 20.000 veces al día sin darnos cuenta. Ahora sabemos que cada una de esas respiraciones contiene información sobre cómo nos sentimos", ha explicado la coinvestigadora principal del estudio, Nazareth Castellanos.

La investigación, que también ha contado con la colaboración de Harvard Medical School (Estados Unidos), abre la puerta a entender el motivo por el que las técnicas de meditación o ciertos ejercicios respiratorios mejoran el estado de ánimo. Además, permitirá explorar el desarrollo de herramientas de monitorización de salud mental más sencillas y accesibles.

"No solo proporciona una nueva forma de entender el cerebro, sino también una potencial herramienta para mejorar la salud mental, algo especialmente relevante en los tiempos actuales", ha subrayado el director de Nirakara Lab y coinvestigador principal del estudio, Gustavo G. Díez.

"Todos sabemos que cuando algo nos asusta solemos bloquear el gesto respiratorio. Lo que ahora podemos ver es esa interacción entre respiración y cerebro. Es como tener una ventana, a través de la respiración, al mundo interno de las personas", ha apuntado el director del C3N, laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional de la Complutense, Fernando Maestú.