La restricción de alimento es la estrategia más eficaz para prolongar la longevidad, según un experto del CNIO

El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Alejo Efeyan ha explicado que varios estudios en células y en modelos animales confirman que la restricción de alimento es la intervención más efectiva para extender la longevidad y ahora los científicos intentan enteder el motivo.

"Hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar a la dieta humana los efectos en células o modelos animales", ha advertido Efeyan durante su participación en el congreso CNIO-CaixaResearch Frontiers Meetings ha reunido a una veintena de ponentes de Europa y Estados Unidos para abordar las enfermedades asociadas a la edad.

Modificar el metabolismo mediante la restricción calórica puede afectar a "la interacción entre la senescencia, la resiliencia y la regeneración celulares", resalta Adam Antebi el Instituto Max-Planck para la Biología del Envejecimiento (Alemania).

Al hilo, Antebi ha subrayado que la respuesta a la alternancia entre el ayuno y la ingesta de alimentos depende de la edad, por lo que "a lo mejor en humanos el ayuno intermitente sería bueno a los cincuenta años, pero a los setenta puede ser diferente".

Los efectos de la dieta restrictiva sobre el envejecimiento ha sido unos de los temas que se han abordado durante el CNIO-CaixaResearch Frontiers Meetings. Así, los expertos han indicado que procesos que contribuyen al envejecimiento son numerosos. El sistema de limpieza de las células deja de eliminar sustancias tóxicas. Hay células que dejan de dividirse, y se quedan en el estado llamado senescencia. El sistema inmunitario deja de reconocer amenazas, como la proliferación anómala de células que desembocarán en un tumor. Las células madre pierden la capacidad de diferenciarse en tipos distintos de células, y dejan de regenerar tejidos u órganos.

Estos sucesos no ocurren de forma aislada, pero así es como han sido estudiados tradicionalmente. "Ahora estamos empezando a entender que hay procesos que funcionan a diferentes niveles, molecular, celular y de órgano, y todos contribuyen al envejecimiento", afirma Efeyan.

En 2013 se publicó en la revista 'Cell' el estudio pionero 'Hallmarks of Aging', que sentó las bases del área al identificar nueve indicadores moleculares del envejecimiento y decir sobre cuáles se podría actuar. En 2023 una revisión aumentó a doce esos indicadores, procesos medibles que, al ser manipulados, aceleran o frenan el deterioro del cuerpo con la edad.

TELÓMEROS

Por su parte, María A. Blasco, del CNIO, investiga los telómeros, estructuras moleculares que protegen los cromosomas. Su grupo en el CNIO ha demostrado que el acortamiento de los telómeros, que ocurre progresivamente con el paso del tiempo, está en el origen de enfermedades asociadas al envejecimiento como la fibrosis pulmonar.

Blasco ha creado una empresa para desarrollar tratamientos contra la fibrosis pulmonar basados en la activación de la telomerasa, la enzima encargada de reparar los telómeros.