La revisión de vacunas debe realizarse entre 4 y 8 semanas antes de un viaje

Archivo - Hombre de vacaciones tosiendo en el aeropuerto. - CUNAPLUS_M.FABA/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La planificación sanitaria de vacunas ante la previsión de un viaje debe hacerse con antelación y consultarla al menos entre cuatro y ocho semanas antes de la salida, para valorar las medidas preventivas necesarias y permitir que el organismo desarrolle una respuesta inmunitaria suficiente antes del viaje, según el director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, José Luis Del Pozo.

"En determinadas épocas del año los centros de vacunación internacional pueden tener una elevada demanda, por lo que conviene no dejar esta consulta para el último momento. En cualquier caso, incluso cuando el viaje es inminente, una consulta especializada en medicina del viajero sigue siendo útil para revisar vacunas, quimioprofilaxis, medidas frente a picaduras, diarrea del viajero y otros riesgos sanitarios", ha indicado.

La atención médica debe mantenerse a la vuelta de los desplazamientos con un seguimiento posterior, debido a que algunas infecciones tropicales pueden pasar desapercibidas o manifestarse semanas después del regreso con síntomas leves como cansancio, fiebre baja o molestias digestivas.

PREVENIR INFECCIONES Y PROBLEMAS DE SALUD

Por su parte, la responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, Nerea Carrasco, ha asegurado que el incremento de los viajes internacionales, la popularización de destinos tropicales y el aumento de turistas de mayor edad o con patologías previas han convertido la consulta del viajero en una herramienta cada vez "más relevante" para prevenir infecciones y problemas de salud durante y después del desplazamiento.

"Dependiendo del destino, tanto del país como de la ciudad, el tipo de actividad que se va a realizar allí, del perfil del viajero, en función de su edad y si tiene patologías previas, pueden recomendarse vacunas frente a enfermedades como dengue, rabia o encefalitis japonesa, además de tratamientos preventivos para la malaria o la fiebre tifoidea. O, incluso, revisar el calendario vacunal, ya que la población mayor de 30-40 años no está vacunada frente a algunas recomendaciones actuales", ha reconocido.

En este contexto, los especialistas han advertido de que la fiebre tifoidea continúa siendo una "infección muy frecuente y poco conocida" entre los viajeros, pese a que puede prevenirse fácilmente mediante vacunación. También han recalcado que los riesgos infecciosos no afectan únicamente a destinos africanos o safaris, ya que países de Sudamérica, Centroamérica o el sudeste asiático -como Tailandia, Vietnam o Camboya- presentan brotes frecuentes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue o la malaria.

"No tenemos que ponernos muy malos o precisar un ingreso para tener una infección. De hecho, a veces pueden dar la cara más tarde y el viajero no relaciona esos síntomas con un episodio que tuvo durante el viaje", ha apuntado Nerea Carrasco.

Asimismo, algunas enfermedades como la malaria o determinados parásitos intestinales pueden detectarse mediante pruebas sencillas y tratarse precozmente antes de que generen complicaciones.

DIARREA DEL VIAJERO

La diarrea del viajero sigue siendo la infección más habitual durante los viajes internacionales y, aunque muchas personas asocian el riesgo únicamente al consumo de agua, los especialistas han recordado que las verduras crudas, las ensaladas, el hielo o las frutas peladas también pueden ser una fuente importante de contagio si han sido manipuladas con agua no segura.

Por ello, recomiendan priorizar alimentos cocinados, las frutas con cáscara, bebidas embotelladas y extremar las medidas higiénicas durante el viaje.

José Luis Del Pozo, por último, ha asegurado que la protección frente a las picaduras de mosquitos es otra de las "precauciones esenciales". Por esta razón, ha aconsejado el uso de repelentes, ropa de manga larga, mosquiteras y evitar exposición en determinadas franjas horarias, además de la medicación preventiva en el caso de algunos destinos.