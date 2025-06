El riesgo de lesión medular al zambullirse: consejos para un verano seguro

Archivo - La campaña 'Con cabeza sí, de cabeza no' pide prudencia a los bañistas ante lesiones medulares por malas zambullidas - HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades han lanzado una nueva campaña para advertir a la sociedad sobre el riesgo de lesión medular por zambullidas imprudentes durante este verano, por lo que ha pedido a los bañistas prudencia para evitar este tipo de consecuencias evitables.

De este modo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, junto con la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la Federación Nacional ASPAYM (Federación de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos), Cruz Roja Española y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo han vuelto a lanzar esta campaña bajo el lema 'Con cabeza sí, de cabeza no'.

Las entidades avisan de que las lesiones en la médula por zambullidas son accidentes graves, pero se pueden evitar. "Con información y prudencia es posible disfrutar del agua sin riesgos, recuerdan las organizaciones implicadas", indican.

También advierten que tirarse de cabeza en sitios con poca profundidad o que no se conocen bien es una de las principales causas de este tipo de lesiones, sobre todo en verano. "Un mal salto puede hacer que la cabeza golpee el fondo con fuerza, dañando las vértebras del cuello y la médula espinal. Esto puede provocar parálisis, pérdida de sensibilidad o de movimiento, y necesidad de ayuda para toda la vida", señalan las organizaciones.

Según datos facilitados del último balance de ingresos del Hospital Nacional de Parapléjicos, el año pasado tres personas tuvieron lesiones graves por zambullidas, todos varones, de 25, 46 y 55 años, procedentes de Alicante, Valladolid y Madrid.

Todas las lesiones se han producido a nivel cervical, de ellas dos tetraplejias completas. "Estamos hablando de lesiones que cambian la vida de personas jóvenes, con secuelas funcionales muy severas, y lo más doloroso es que muchas se podrían haber evitado. Por eso, debemos actuar antes de que suceda: prevenir salva vidas, y la mejor lesión medular es la que nunca pasa", afirma la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas.

Desde la Federación Nacional ASPAYM, su presidenta Mayte Gallego señala que "los datos de este año demuestran la importancia de estas campañas de prevención y sensibilización". Atendiendo además al perfil de las personas accidentadas, la presidenta reitera lo crucial que resulta "no excederse en las confianzas a la hora de zambullirse, sobre todo cuando no se conoce el fondo, y ser prudentes *lanzándonos siempre con las manos por delante".

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Helena Bascuñana, subraya que "las lesiones medulares por zambullida representan una causa significativa de discapacidades permanentes que podrían prevenirse. Ocurren cuando hay un daño en la médula espinal, el cual puede resultar en pérdida de movilidad y función en partes del cuerpo controladas por la médula afectada".

"La diversión en el agua no debe hacernos bajar la guardia", advierte el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), Samuel Gómez. Playas, piscinas, ríos y cualquier espacio acuático son lugares de disfrute, pero también "de riesgo si no actuamos con responsabilidad", recuerda.

Desde la RFESS recuerdan la importancia de respetar las normas de seguridad, seguir siempre las indicaciones de prevención de los socorristas y evitar conductas imprudentes como lanzarse desde zonas rocosas o acantilados. "Disfrutemos, pero hagámoslo con cabeza", concluye Gómez.

Por su parte, Juan Jesús Hernández, médico del área de Salud de Cruz Roja Española, subraya que una vez más que hay que pensar antes de realizar una acción que puede ser peligrosa. Una decisión impulsiva puede provocar lesiones muy graves. "Como decimos en Cruz Roja, Quiérete mucho. Llevar este lema a la práctica implica ser prudente, y tener presente que las consecuencias pueden afectar de por vida, tanto a la persona como a su entorno cercano", dice Hernández.

Además, recuerda que la prevención empieza en casa, y que no hay que olvidar la educación a los niños, que por su edad no tienen conciencia de peligro. "Hay que disfrutar del verano, pero con cabeza, porque la diversión no está reñida con la prevención", concluye.

PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN: PAUTAS A SEGUIR

Por todo ello, los expertos aconsejan conocer la profundidad y aseguran que nunca hay que zambullirse en aguas de las que no conoce la profundidad. También recomiendan ingresar en el agua con los pies, algo que permitirá evaluar la profundidad y la presencia de objetos sumergidos.

Asimismo, los niños y adolescentes deben estar siempre supervisados por un adulto responsable cuando practiquen actividades acuáticas. También se debe evitar el consumo de alcohol, ya que reduce la capacidad de juicio y aumenta el riesgo de tomar decisiones peligrosas.

Por último, en piscinas y zonas de agua públicos, los expertos aconsejan asegurarse de que haya señalización clara sobre las áreas seguras para zambullirse y educar a todos los participantes sobre los riesgos.

En caso de una lesión por zambullida, los especialistas señalan que es crucial actuar rápidamente y no mover al lesionado, debido a que la movilización incorrecta puede agravar la lesión. Por ello, se tiene que mantener a la persona quieta y en la posición en que fue encontrada. Se debe llamar a los servicios de emergencia y solicitar ayuda médica de inmediato, así como mantener la calma y asegurar al lesionado hasta que llegue la asistencia profesional.