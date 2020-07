Los riesgos de los incendios forestales en pacientes de insuficiencia renal

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación sugiere que las personas con insuficiencia renal pueden correr un mayor riesgo de morir prematuramente si están expuestas a la contaminación del aire por incendios forestales, según publican sus autores en el 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology' (JASN).

Los incendios forestales generan altos niveles de pequeñas partículas de contaminación del aire, llamadas partículas finas, que pueden tener una serie de efectos sobre la salud. Cuando se inhalan, las partículas finas pueden viajar al tracto respiratorio y al torrente sanguíneo y provocar estrés oxidativo e inflamación. Debido a su fragilidad, los pacientes con insuficiencia renal pueden ser especialmente susceptibles a este estresor ambiental, pero se sabe poco sobre los efectos de la exposición a la contaminación del aire en estos individuos.

Para investigarlo, un equipo dirigido por Ana Rappold, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, junto con Yuzhi Xi, máster en Ciencias en Salud Pública, y el doctor Abhijit V. Kshirsagar, de la Universidad de Carolina del Norte, analizó información de 253 condados de Estados Unidos cerca de un gran incendio forestal entre 2008 y 2012.

"Este estudio fue posible porque el Sistema de Enfermedades Renales de Estados Unidos, un registro de pacientes con insuficiencia renal, incluía registros vitales de casi todos los pacientes del país que recibían hemodiálisis en el centro, así como los condados de las clínicas de diálisis --explica Xi--. En segundo lugar, utilizamos un aire modelo de calidad para estimar la exposición diaria a partículas finas de incendios forestales en todo el país en los condados de las unidades de diálisis".

Los investigadores encontraron 48.454 muertes entre pacientes con insuficiencia renal que estaban recibiendo diálisis en los 253 condados. Cada aumento de 10 microgramos / m3 en la concentración de partículas finas de incendios forestales en el aire se asoció con una tasa de mortalidad 4% mayor el mismo día y una tasa 7% mayor durante el mes siguiente. En los días con incendios forestales, las partículas finas mayores de 10 microgramos/ m3, la exposición a la contaminación representaron el 8,4% de la mortalidad diaria.

"Los hallazgos resaltan el impacto de la exposición a la contaminación del aire en individuos que reciben hemodiálisis, y respaldan la necesidad de más investigación para desarrollar e implementar intervenciones para controlar la exposición durante los episodios de humo de incendios forestales en esta población", advierte la doctora Rappold.