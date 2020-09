Salud.-El daño renal por COVID-19, relacionado con un mayor riesgo de muerte intrahospitalaria

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Muchas personas que desarrollan COVID-19 experimentan daño renal o lesión renal aguda (LRA). Los investigadores han evaluado la incidencia, los factores de riesgo y el pronóstico de esta patología en adultos infectados con COVID-19 y han comprobado que el daño renal está relacionado con un mayor riesgo de muerte intrahospitalaria, según publican en el 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology' (CJASN).

El estudio se realizó en el hospital Tongji, en Wuhan (China), al que el gobierno local asignó la responsabilidad del tratamiento de casos graves de COVID-19. Los investigadores, dirigidos por Gang Xu y Shuwang Ge, analizaron información perteneciente a 1.392 pacientes que dieron positivo al virus que causa COVID-19.

El equipo encontró que, en pacientes con COVID-19, la LRA es poco común, pero está relacionada con un alto riesgo de mortalidad hospitalaria. El siete por ciento de los pacientes desarrollaron LRA durante la hospitalización, muchos dentro de los 7 días posteriores al ingreso.

La tasa de mortalidad intrahospitalaria fue del 10% en pacientes sin IRA frente al 72% en pacientes con IRA. Después de ajustar por posibles factores de confusión, la LRA se asoció con una probabilidad 5 veces mayor de morir mientras estaba en el hospital. Además, el riesgo de muerte fue mayor con mayor gravedad de la lesión renal aguda.

Los factores asociados con un mayor riesgo de LRA incluyeron enfermedad grave por COVID-19, niveles altos de creatinina en sangre (un indicador de disfunción renal), niveles bajos de ciertas células inmunitarias en sangre y niveles altos de un fragmento de proteína en sangre indicativos de formación de coágulos sanguíneos elevados. y avería.

"Antes de este estudio, había información limitada sobre las características epidemiológicas y los resultados asociados con la LRA en pacientes con COVID-19 --recuerda el doctor Xu--. Nuestros resultados indican que la LRA está fuertemente asociada con la mortalidad y que es necesaria una monitorización cuidadosa de la LRA en las primeras etapas del curso de la infección".