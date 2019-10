Salud.-Las personas que pierden peso y no lo recuperan tienen un menor riesgo cardiometabólico

Publicado 10/10/2019 9:49:42 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas que pierden peso y no lo recuperan tienen un menor riesgo cardiometabólico, en comparación con las que lo vuelven a recuperar, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) y que ha sido publicado en el 'Journal of the American Heart Association'.

En concreto, tras un año de pérdida de peso, las personas que lograron mantenerlo tres años después tenían un menor riesgo cardiometabólico, incluidos los valores del colesterol HDL, triglicéridos, glucosa en ayunas, concentraciones de hemoglobina glucosilada y circunferencia de la cintura.

"Recuperar peso se asoció con una reversión de los beneficios que se observan con la pérdida de peso. Si pierde peso y mantiene la pérdida de peso durante un período prolongado, los beneficios se vuelven aún más fuertes. Si pierde peso y no lo mantiene, los beneficios disminuyen o desaparecen", han dicho los investigadores.

Asimismo, los científicos han intentado identificar el punto que distingue "mantener" de "recuperar" y en qué porcentaje disminuyen los beneficios del riesgo cardiometabólico de la pérdida de peso, si bien no encontraron un punto claro de demarcación. Pocos estudios han comparado directamente el mantenimiento exitoso de la pérdida de peso con la recuperación del peso, en parte porque no existe una definición estandarizada para el mantenimiento exitoso de la pérdida de peso.