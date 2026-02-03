Los sanguíneos representarán en 2026 el 10% del total de nuevos cánceres en España - SEHH

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

A colación de la reciente publicación del informe 'Las cifras del cáncer sanguíneo en España', elaborado por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha destacado que los cánceres sanguíneos representarán en 2026 el 10% del total de nuevos diagnósticos, con casi 28.000 casos.

Este dato sitúa nuevamente a los cánceres sanguíneos como el quinto tipo de cáncer más frecuente en el país, después de los de mama, pulmón, próstata y colon. Por ello, y con motivo de la conmemoración, este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, esta sociedad científica ha subrayado el impacto significativo de los cánceres sanguíneos en España y los retos que conllevan su diagnóstico y tratamiento, tanto para los hematólogos como para los pacientes.

En este contexto, la SEHH ha dispuesto una campaña de divulgación dirigida a la población, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los cánceres sanguíneos y dar respuesta a los retos que enfrentan en su día a día los hematólogos en su abordaje. Tal es así, que estos son poco conocidos o difíciles de identificar para el público general, lo que resalta la necesidad de fomentar una mayor concienciación.

CONTINUAR AVANZANDO EN INVESTIGACIÓN

Así, en línea con la iniciativa internacional 'UNIDOS POR LO ÚNICO', y ante las diferentes preguntas que plantea la sociedad, desde esta organización han abordado los retos que enfrentan en la especialidad, entre los que se encuentran la necesidad de continuar avanzando en investigación y en detección precoz, mejorar la calidad de vida de los pacientes, impulsar tratamientos personalizados y garantizar el acceso universal a terapias innovadoras.

Todo ello busca traducirse en la mejora de las perspectivas de los pacientes y asegurar que todos tengan acceso a las mejores opciones terapéuticas disponibles. Al hilo de ello, la SEHH ha recordado que los esfuerzos en esta línea han contribuido significativamente a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y al aumento de las tasas de supervivencia que, actualmente, se sitúan en el 63% en España.

De este modo, y aunque en el abordaje de algunos cánceres sanguíneos, como el mieloma múltiple, se está observando un cambio de paradigma con estrategias de curación en pacientes seleccionados, esta sociedad científica considera que existen otras hemopatías malignas, como los síndromes mielodisplásicos (SMD), donde la investigación continúa siendo esencial.