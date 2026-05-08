Sanidad asevera que la cuarentena por hantavirus no puede hacerse en el crucero: "No es un lugar adecuado"

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este viernes que el crucero 'MV Hondius' "no es un lugar adecuado" para realizar la cuarentena de las personas a bordo, ya que "no hay espacio para mantener separados a los pacientes sintomáticos que pudieran aparecer y los sistemas de ventilación no son los adecuados para reducir el riesgo de transmisión".

"Un barco donde se ha producido un brote no es un lugar adecuado ni para tratar ni para cuarentenar", ha señalado en una publicación en la red social 'X', donde ha subrayado que "la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que no dejemos a pacientes abandonados a su suerte en un barco".

En este sentido, ha explicado que un hospital permite disponer del "equipamiento necesario" para realizar una cuarentena "eficaz y segura", y poder actuar "en caso de que alguna persona empeore su estado de salud".

García ha destacado que las personas que han sido contacto "merecen ser atendidas en condiciones dignas y seguras", para ellas y para "todos los demás", y ha destacado que España cuenta con "los medios para hacerlo", por lo que sería "irresponsable y negligente" no usarlos.

CUARENTENA EN EL HOSPITAL GÓMEZ ULLA

Una vez que el crucero llegue a Canarias, y tras una evaluación epidemiológica en el barco, los 14 pasajeros españoles guardarán cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, mientras que se repatriará a las demás personas a bordo.

Según ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ninguno de los pasajeros españoles ha manifestado oposición a hacer la cuarentena.