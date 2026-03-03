Sanidad se compromete a lanzar en "meses" un plan nacional de atención integral a la obesidad - ALIANZA POR LA OBESIDAD

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS), Pilar Aparicio, se ha comprometido al lanzamiento, en "meses", de un plan de atención integral a la obesidad, estrategia que han reclamado pacientes y clínicos integrados en la Alianza por la Obesidad, así como la financiación del nuevo arsenal terapéutico.

Con motivo de la celebración, este miércoles, 4 de marzo, del Día Mundial de la Obesidad, la citada organización ha desarrollado, este martes y en Madrid, la jornada 'Avances clínicos y retos compartidos para la mejora del abordaje de la obesidad', en la que ha participado, también, el presidente electo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Francisco Tinahones.

Según Tinahones, es necesario dejar a un lado "estrategias tan simplistas" como las que están vigentes en la actualidad. Con ellas, "no hemos conseguido nunca bajar la prevalencia de obesidad", por lo que "algo está fallando, algo estamos haciendo mal", ha asegurado, en consonancia con el mensaje transmitido por, entre otros, el presidente de la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO), Federico Luis Moya.

A juicio de este último, "España necesita una estrategia nacional integral de atención a la obesidad que contemple el reconocimiento efectivo como enfermedad crónica en el marco normativo". Además, debe tener "un protocolo de detección precoz, unidades especializadas en todas las comunidades autónomas, acceso equitativo a tratamientos eficaces, reducción y prioridad en listas de espera en cirugía bariátrica, formación específica para profesionales y campañas de sensibilización que desmonten estereotipos y promuevan la prevención", ha indicado.

CRIBADOS, PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Por alusiones, el director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, ha destacado inversiones necesarias, como "cribados, prevención y acompañamiento". "Hay que ser capaces de incardinar esta intervención", algo que "es una preocupación de salud pública", ha subrayado, tras lo que ha afirmado que "hace falta integrarlo dentro de un plan macro que tenga sentido".

No obstante, Hernández también ha sido interpelado en relación con los nuevos fármacos disponibles para el tratamiento de la obesidad, ya que Tinahones considera que existe "un problema ético" en las consultas al no estar financiados los mismos. Estos "permiten bajar un 15 por ciento el peso" y "reducen la probabilidad de eventos cardiovasculares en un 20 por ciento", pero "el paciente no puede pagarse el fármaco", lamenta.

"No puedo ofrecerle esta alternativa terapéutica" y, por tanto, "lo envío a intervención", ha señalado en relación con la cirugía bariátrica, al tiempo que ha achacado esta situación "al estigma", y es que "hay evidencia científica" de que la obesidad es una patología crónica multifactorial y no una cuestión de voluntad. "El relato ya está ganado", ha sostenido, para asegurar que es "evidente" el beneficio que generan estos medicamentos, "uno de los hitos más importantes del siglo XXI".

Retomando la importancia de un plan nacional de abordaje de esta enfermedad, el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), el doctor Diego Bellido, ha señalado que este es una "necesidad urgente en todas las etapas de la vida". Es requerible "que reconozca que es una enfermedad crónica, que garantice un abordaje equitativo, que integre el diagnóstico precoz y el tratamiento, y que refuerce la Atención Primaria", y todo "con coordinación interministerial", ha subrayado.

OBJETIVOS MEDIBLES

Ante ello, Hernández ha recordado que "todo el gasto sanitario son unos 100.000 millones de euros", de los que los medicamentos suponen "la cuarta parte". "Hay que invertir en Sanidad y tiene que servir para unos objetivos", los cuales "tienen que ser medibles", ha explicado, para insistir en que la intervención "no es solo financiar un medicamento" y, si es así, "es dinero por el desagüe".

Además, ha recordado que "las comunidades son autónomas y tienen buena parte de las competencias", lo que no considera que haga que el sistema no sea equitativo. Es necesario "ser capaces de encontrar que es lo mejor que se está haciendo en cada uno de los sistemas", ha explicado, al tiempo que ha destacado su apuesta por "una solución a toda la sociedad" y "no a un subgrupo".

"Quiero apelar al diálogo común, tratando de poner en la mesa las mejores decisiones que cada uno podamos aportar", ha destacado, para afirmar que "hace falta un cambio integral que mueva a todo el sistema", el cual, a juicio de Aparicio, "está preparado" y "bastante más integrado y menos fragmentado" de lo pensado.

En este contexto, esta representante ministerial ha destacado, hasta la aprobación del futuro plan sobre obesidad, el valor de la Estrategia de Cronicidad aprobada el verano pasado, la cual "aborda temas fundamentales de obesidad y otras enfermedades crónicas", como "la adecuación en la práctica clínica".

MÁS EVIDENCIA SOBRE EL NUEVO ARSENAL TERAPÉUTICO

"César no ha sido restrictivo", ha señalado Aparicio en relación con el nuevo arsenal terapéutico en obesidad, aunque ha destacado que, antes de la financiación, es necesaria más evidencia, pues "sigue faltando". "Cuando se trata de tratar a muchas personas, hay que tener muchísimo cuidado", con "indicaciones claras y precisas, sabiendo factores de riesgo", ha argumentado.

En este punto, ha puesto de relieve que la financiación debe ser "equitativa", ya que "el sistema tiene que valorar cómo se incorpora" para "hacerlo sostenible". "No es un problema de España", ha subrayado, para afirmar que es un "reto" y que "la compañía farmacéutica tiene una responsabilidad" y es que "no es lo mismo un precio que otro".

"Nos corre prisa", ha manifestado, no obstante, Aparicio, que ha agregado que "las nuevas herramientas tienen que incorporarse", como ha ocurrido "con las CAR-T", pero "lleva un tiempo" y "negociación". Por ello, y al tiempo que ha confirmado que "habrá que ir priorizando" el acceso, como ocurrió en hepatitis C, ha destacado "la importancia de las políticas públicas"

Además, en esta cita han intervenido la técnica del Servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS), Francisca Guerra, y la subdirectora general de Estilos de Vida Saludable de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, Sagrario Pérez. "La medicación a lo mejor revierte un problema que se nos ha ido de las manos", ha indicado esta última, considerando "un fracaso" el llegar a la obesidad.

Junto a ellas han participado el miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Juan González; el director de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Juan Carlos Julián; la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en Aragón (SEMG Aragón), la doctora Paola Martínez; y el presidente de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI), el doctor Josep Vergés.