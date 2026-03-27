Sanidad y comunidades autónomas pactan una mediación independiente para intentar desbloquear la huelga médica

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las comunidades aut - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que se ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para que una mediación independiente intente desbloquear la huelga médica por el Estatuto Marco.

"Tanto Ministerio como comunidades autónomas hemos acordado proponer una figura de mediación al Comité de Huelga que sea reconocida por todas las partes, para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga", ha señalado García en una rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Tras ello, García ha señalado que algunas comunidades autónomas han propuesto que sea una organización de pacientes la que medie para intentar acabar con el conflicto.

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