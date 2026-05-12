Sanidad confirma el primer caso de hantavirus en España

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius aquejado por un brote de hantavirus son trasladados al Hospital Gómez Ulla para iniciar una cuarente - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el primer caso de hantavirus detectado en España, tras confirmarse el positivo provisional identificado este lunes en un paciente procedente del crucero 'MV Hondius'.

Según Sanidad, el paciente, que se encuentra ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentado durante la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque por el momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Tal y como indica el protocolo aprobado por Sanidad, el paciente ha sido ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y permanecerá allí hasta su recuperación clínica.

En cuanto al resto de pasajeros del crucero 'MV Hondius', que permanecían en estudio en el Hospital Gómez Ulla, las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos.

Respecto al ciudadano estadounidense, desde el Health Security Committee (HSC) han informado de que el caso no concluyente -y posteriormente negativo- analizado en Cabo Verde ha resultado negativo.