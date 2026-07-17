Sanidad crea el Observatorio Nacional de Investigación en Cuidados para identificar prioridades científicas

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MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de la creación el Observatorio Nacional de Investigación en Cuidados, órgano colegiado con el que busca "fortalecer la evidencia científica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)" e "identificar prioridades" en este sentido.

Enmarcada en el 'Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) 2025-2027' y aprobada mediante una Orden ministerial, esta herramienta persigue las metas de impulsar la investigación en este ámbito, promover la generación de conocimiento y favorecer su aplicación a la práctica asistencial, la gestión sanitaria y las políticas públicas.

A juicio de Sanidad, este Observatorio es un nuevo paso en su estrategia para promover una investigación orientada a mejorar la salud de la ciudadanía y reforzar la capacidad del sistema sanitario para responder a los desafíos actuales y futuros. De hecho, considera que permitirá avanzar hacia una investigación en cuidados más coordinada, visible y conectada con las necesidades del SNS.

Además, ha insistido en que la actividad del mismo contribuirá a promover la innovación, evaluar el impacto de las intervenciones y facilitar que los resultados de la investigación se incorporen a la práctica asistencial y a las decisiones de planificación y gestión. Todo ello "en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la creciente complejidad de las necesidades de salud y la transformación digital del SNS", ha señalado.

Ante lo expuesto, es "esencial" generar conocimiento "que permita mejorar los modelos de atención, evaluar las intervenciones y orientar las decisiones a partir de la mejor evidencia disponible", ha continuado, para añadir que este órgano "nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para el análisis, la evaluación y la prospectiva de la investigación en cuidados en España".

Así, entre las funciones ideadas se hallan estudiar la situación de este ámbito, detectar nuevos desafíos y tendencias, e identificar líneas de innovación científica, tecnológica y social relevantes para los cuidados. Junto a ello, se analizará la incorporación de los resultados científicos a la práctica asistencial y al diseño de las políticas públicas, además del retorno económico y social de la inversión pública en investigación en cuidados.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y DE LA POBLACIÓN

Asimismo, el Observatorio creado formulará propuestas para mejorar la financiación, promoverá la participación de los profesionales y de la población en los procesos de investigación y favorecerá el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre Administraciones sanitarias, servicios de salud, universidades, institutos de investigación y organizaciones científicas, profesionales y de pacientes.

Con todo ello, esta herramienta impulsará el uso sistemático de la evidencia científica en las políticas de salud y contribuirá a generar conocimiento útil para orientar las decisiones clínicas, organizativas y de gestión, han incidido desde este departamento ministerial, al tiempo que han informado de que quedará adscrita a la Secretaría de Estado de Sanidad y contará con representación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), las comunidades autónomas, institutos de investigación sanitaria acreditados, universidades, asociaciones de pacientes y otros organismos científicos y profesionales.

Tras indicar también que la actividad se desarrollará en coordinación con el Comité de Cuidados en Salud, y que esta favorecerá la cooperación nacional e internacional entre las instituciones y agentes implicados en la investigación y la innovación sanitaria, han finalizado destacando que la misma refuerza el compromiso con una investigación que genere conocimiento útil para el conjunto del SNS, facilite su incorporación a la práctica asistencial y contribuya a mejorar la calidad de la atención y los resultados en salud.