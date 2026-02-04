Sanidad evaluará este año la Estrategia en Cáncer del SNS para "detectar brechas y reforzar su implementación"

La ministra de Sanidad, Mónica García, intervie junto a la Reina, Letizia Ortiz, en la clausura del acto de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este miércoles, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, su intención de evaluar a lo largo de 2026 la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada en 2021, para "detectar brechas y reforzar su implementación".

En un comunicado, Sanidad ha enfatizado que el abordaje del cáncer exige una respuesta que va más allá del tratamiento clínico. Por ello, ha realizado durante 2025 un estudio específico sobre el impacto laboral y social de la enfermedad que se dará a conocer próximamente. Además, ha señalado la elaboración y difusión de nuevas Guías de Comunicación en Oncología.

El Ministerio también ha detallado que está trabajando en el Documento de Desarrollo 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS, que orientará las actuaciones en esta materia durante los próximos años. El documento pone el foco en la identificación adecuada de las personas con necesidades paliativas, tanto adultos como menores, y en garantizar una atención integral, coordinada y de calidad, centrada en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida en las fases avanzadas de la enfermedad.

Por otra parte, ha analizado los trabajos en marcha, y otros pendientes, para mejorar la atención del cáncer infantil y adolescente, que registra una media de 1.000 casos al año en menores de 15 años y tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 84 por ciento.

Entre las nuevas medidas, ha destacado el Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente Pediátrico, aprobado por el Consejo Interterritorial en 2025; un curso de formación para profesionales de Atención Primaria para mejorar la detección precoz del cáncer infantil; y la elaboración de protocolos clínicos para facilitar el diagnóstico temprano de tumores en adolescentes durante 2026.

"LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER NECESITA UNA SANIDAD PÚBLICA FUERTE"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en el acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ha puesto el foco en la importancia de ofrecer una atención integral y humanizada a las personas con cáncer, un marco en el que García ha defendido la necesidad de una "sanidad pública fuerte" para abordar la enfermedad.

"Quiero ser muy clara, la lucha contra el cáncer necesita una sanidad pública fuerte, con todos los elementos que necesitamos, porque lo primero que se resiente cuando se resiente nuestra sanidad pública es la prevención y el seguimiento de los pacientes", ha explicado asegurando que la sanidad pública es un "seguro a todo riesgo" frente a la enfermedad "para todos".

A este respecto, ha afirmado que el sistema sanitario público y la ciencia son las que han permitido que, en la actualidad, al hablar de cáncer, se hable de historias de supervivencia, de cronificación, de vidas que continúan.

En su intervención, la ministra ha aseverado que la lucha contra el cáncer es un "desafío de país" y ha destacado que las instituciones tienen que "dar certidumbres" e "información veraz" a personas y familias "que atraviesan la incertidumbre". "Tenemos que dar luz en ese camino oscuro", ha subrayado aludiendo también a la importancia de dar "certezas" en un contexto marcado por la desinformación.

García ha advertido que los retos del cáncer que tiene que enfrentar España en los próximos años son "enormes". "Vamos a encontrarnos con un envejecimiento en la población, con una mayor supervivencia de los pacientes y con la cronificación, por suerte, de muchos tumores, y eso va a poner en tensión a nuestro sistema, eso ya está tensionando nuestro sistema", ha explicado.

En este punto, ha abogado por transformar el modelo actual, centrado únicamente en la atención aguda, en otro que acompañe al paciente durante toda la vida. Asimismo, ha resaltado que la relación profesional-paciente es "la piedra angular" sobre la que recae todo el sistema sanitario, por lo que las instituciones tienen que trabajar para que el tiempo que requieren los profesionales para investigar y para formarse revierta en "tiempo de valor" para los pacientes.

Para terminar, ha enfatizado que el momento actual es "absolutamente apasionante" para la ciencia y para la medicina porque "se han abierto las puertas de la esperanza" gracias al desarrollo de nuevas terapias. Según ha afirmado, "España está en un lugar absolutamente privilegiado" en este contexto, pues es el segundo país donde más ensayos clínicos se hacen, algo que "hay que cuidar".

"Defender la ciencia es decidir que un diagnóstico llegue a tiempo y que cuando llegue, llegue con todas las garantías de ser abordado de la mejor manera posible. Defender la ciencia es que un cribado funcione y que una vacuna proteja. Defender la ciencia es invertir hoy para que mañana haya menos sufrimiento, menos muertes evitables y más años de vida con calidad", ha resaltado.

Al hilo, ha recordado que España está trabajando en la Estrategia de la Red Europea de Centros Integrales del Cáncer, que reúne a 163 entidades de 31 países, así como en el Plan de Terapias Avanzadas, entre otras iniciativas.

A modo de conclusión, ha señalado que "hablar del cáncer es hablar de responsabilidad pública, de ciencia y de justicia social y de futuro. Es conocer la dureza de una enfermedad sin edulcorarla, pero también afirmar que sabemos más, que cada vez tratamos mejor y que cada vez llegamos antes. Es defender que la sanidad pública es la mejor herramienta que tenemos para no dejar a nadie atrás".