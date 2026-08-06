Sanidad informa de 329 asistencias sanitarias sin incidencias en Ceuta este miércoles

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde M - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que la sanidad de Ceuta realizó 329 asistencias este miércoles, 186 en Atención Primaria y 143 en Especializada, sin incidencias, en el marco del dispositivo especial desplegado tras la llegada de personas migrantes procedentes de Marruecos.

Según ha detallado, el Centro II. Otero, abierto desde las 10.00 a las 21.00 horas atendió a 141 personas; el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) asistió a 21 personas entre las 09:00 del miércoles y las 09:00 de este jueves; y los dos equipos del 061 prestaron 24 asistencias y realizaron 43 traslados en ambulancias. Mientras, el Centro III. Tarajal permaneció cerrado.

Asimismo, ha precisado que la Unidad Móvil Emergencias (UME) llevó a cabo tres traslados; soporte vital básico (SVB), 13; 10 traslados fueron en transporte no asistido (TNA); y las ambulancias de la Cruz Roja realizaron 17 traslados.

En el ámbito hospitalario, el Hospital Universitario de Ceuta atendió 143 asistencias en Urgencias y tres pacientes se encuentran en observación. Hay un total de 17 personas hospitalizados, uno en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos en pediatría, uno en obstetricia, dos recién nacidos en parto gemelar en neonatología, siete en quirúrgica y otros cuatro están en hospitalización médica.

Sanidad ha precisado que el hospital, a las 9.00 horas de este jueves, contaba con 173 camas funcionantes, en las que hay 97 pacientes ingresados (56%), por lo que dispone de 76 camas libres (44%).

Por último, ha señalado que se han realizado 22 ortopantomografías, la prueba para determinar la edad de los migrantes, y que el refuerzo a Cruz Roja durante el dispositivo de reparto de alimentos en la playa Trampolín por la tarde requirió 375 asistencias.