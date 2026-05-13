Sanidad informa de que el paciente ingresado por hantavirus continúa estable y los 13 restantes siguen asintomáticos

May 10, 2026, Madrid: The bus transporting the 14 Spaniards from the hantavirus ship upon their arrival at the Gómez Ulla Hospital in Madrid - Le bus transportant les 14 Espagnols qui avaient été évacués du navire touché par le hantavirus Ã leur arrivée - Antonio Navia / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus continúa estable, mientras que los 13 pasajeros restantes siguen asintomáticos.

El pasado domingo los 14 españoles procedentes del crucero 'MV Hondius' fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el que guardarán cuarentena las próximas semanas.

Precisamente, este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que ciudadano español con hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud".

"Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta' recogida por Europa Press.

Por otra parte, según ha explicado, el Ministerio mantiene una comunicación fluida con los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar, a los que ha trasladado las actualizaciones de los protocolos sanitarios, tanto en relación con la cuarentena como con el manejo de personas asintomáticas.

"Están tranquilos, están bien de salud y agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días", ha señalado la titular de Sanidad, quien ha subrayado su deseo de preservar su privacidad; "nos insisten mucho en que ellos quieren mantener su privacidad y su confidencialidad", ha advertido.

Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros puedan dar positivo por hantavirus, ha asegurado que "epidemiológicamente hablando" cabe esa posibilidad. "El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", ha señalado.