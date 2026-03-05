Sanidad inicia la consulta pública del proyecto de RD de electrodependencia para la protección ante cortes de suministro

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que ya es posible realizar aportaciones al proyecto de Real Decreto (RD) por el que se establecerá la definición de persona electrodependiente y los criterios que acreditan la situación de electrodependencia, y es que ha iniciado la consulta pública previa del mismo, que busca la protección ante cortes de suministro eléctrico.

Según indica la cartera sanitaria del Gobierno, este trámite legal obligatorio establece que podrán ser remitidas aportaciones hasta el 30 de marzo y a través del correo electrónico normativa-sgca@sanidad.gob.es. A este podrán dirigirse organizaciones, asociaciones interesadas y ciudadanía en general.

El objetivo de la futura norma es reforzar la seguridad jurídica y la protección sanitaria de las personas que dependen de equipamiento eléctrico indispensable para mantener sus funciones vitales, según ha manifestado el Ministerio de Sanidad, que ha añadido que la misma da cumplimiento a la disposición final tercera de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que modificó el Real Decreto 897/2017 para incorporar la figura de la persona electrodependiente dentro de las categorías de consumidores vulnerables del sistema eléctrico.

En este contexto, el citado departamento ministerial ha afirmado que, hasta el momento, no existe una definición normativa precisa ni un procedimiento sanitario regulado para acreditar esta situación, lo que genera un vacío legal que esta iniciativa pretende resolver. Así, establecerá una definición clara de persona electrodependiente, fijará las condiciones y criterios de acreditación y regulará el procedimiento y la documentación necesaria para la certificación sanitaria correspondiente.

CLARIFICAR LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES

Junto a ello, Sanidad ha declarado que este RD permitirá clarificar las responsabilidades de las distintas Administraciones públicas implicadas y reforzar las garantías asociadas al suministro eléctrico. También, consolidará un marco jurídico que equipare la protección de las personas electrodependientes a la reconocida para otros colectivos vulnerables, avanzando en equidad y en la garantía efectiva del derecho a la salud.

Con todo, ha asegurado que se fortalece la coordinación entre el ámbito sanitario y el energético, asegurando que la dependencia crítica de equipamientos eléctricos por motivos de salud quede adecuadamente reconocida y protegida. Las interrupciones del suministro eléctrico han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas electrodependientes y la necesidad de reforzar su protección normativa.