Sanidad niega que haya un brote de tuberculosis en Ceuta y asegura que no se ha detectado ningún caso sospechoso

Varios inmigrantes acampados en la playa, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Mini - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado que se haya detectado un brote de tuberculosis en Ceuta y ha asegurado que no existe ninguno "ni ahora ni desde el 30 de julio". Padilla ha calificado de "nuevo bulo" las informaciones que apuntan a la existencia de un brote.

En un mensaje publicado en la red social X, Padilla ha explicado que en la Playa del Trampolín existe un dispositivo de Cruz Roja, asistido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que presta asistencia sanitaria a los migrantes que lo necesitan. Según ha señalado, en este dispositivo "no se han detectado casos sospechosos de tuberculosis".

El secretario de Estado ha recordado que la tuberculosis se transmite en entornos cerrados y que es "muy difícil" que se transmita en un espacio abierto como una playa.

Además, ha explicado que para hablar de un brote de tuberculosis se necesitan al menos dos casos relacionados y ha asegurado que en ese lugar y en este momento no se ha detectado "ni ese uno" que pudiera servir para iniciarlo. También ha indicado que se han reforzado las labores de vigilancia para poder detectar una situación de este tipo.

Padilla ha señalado asimismo que durante estas semanas se han detectado cinco casos de tuberculosis, pero ha precisado que procedían de diagnósticos y tratamientos previos.

El secretario de Estado ha criticado por la red social que se difunda información sobre una supuesta alerta sanitaria atribuyéndola a fuentes policiales sin haberla contrastado con las autoridades sanitarias y ha advertido de las consecuencias que puede tener la difusión de un bulo sobre salud pública.