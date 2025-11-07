Sanidad pedirá a las CCAA en el CISNS los datos de los programas de cribado de cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero Flores (4i), asisten al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de oc - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad pedirá información a las comunidades autónomas sobre los datos y resultados actuales disponibles de los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, utilizados para la evaluación de dichos programas, tal y como indica el orden del día del próximo Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, a petición de las comunidades autónomas, en el CISNS -que se celebrará el próximo miércoles de forma telemática- se analizarán y aprobarán los trabajos y acuerdos de la Comisión de Salud Pública relacionados con los programas de cribado, así como la situación de la falta de especialistas sanitarios.

Este CISNS se celebra después de que, en el anterior -que tuvo lugar el pasado 24 de octubre en Zaragoza-, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se levantaran de la mesa tras denunciar una "utilización partidista y sectaria" por parte del Gobierno. El episodio tuvo lugar en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía. Por ello, en esta ocasión, se volverán a abordar los puntos que no pudieron tratarse en aquella reunión.

Estos puntos incluyen la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, ambos de un millón de euros.

Así se someterá a votación la aprobación de varias propuestas clave, entre las que destacan el abordaje de la enfermedad de Huntington dentro de la estrategia nacional de enfermedades neurodegenerativas, y la emisión de certificados relacionados con patologías derivadas de la exposición al amianto.

Respecto al cáncer se aprobará sendos acuerdos para repartir y distribuir entre las comunidades autónomas y el INGESA un total de dos millones de euros; un millón servirá para consolidar la red nacional de centros integrales a través de la acción conjunta EUnetCCC, mientras que el otro millón se dedicará a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer en todo el territorio, incluidas Ceuta y Melilla, con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2025.

Además, se aprueba el proyecto de Orden por la que se actualiza la cartera común de servicios de Salud Pública relativa a información y vigilancia epidemiológica, programas poblacionales de cribado prenatal, neonatal y cáncer colorrectal; se designarán nuevo procedimiento para cuya atención se precisa designar centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el área de neumología y cirugía torácica; la designación, redesignación y revocación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del SNS; y se aprobarán sendas estrategias nacionales de inteligencia artificial y ciberseguridad para el Sistema Nacional de Salud.

Sanidad y las CCAA también aprobaran el acuerdo de carácter decisorio para la participación de las CCAA, ciudades con Estatuto de autonomía e INGESA en los casos de uso del espacio nacional de datos de salud y la designación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como encargado del tratamiento de datos.

PLANTÓN DEL PP EN EL ÚLTIMO CISNS

Los consejeros de Sanidad del PP abandonaron el último Pleno del CISNS tras leer un comunicado en el que denunciaron "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno. "Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud", indicaba el manifiesto de los 'populares'.

Desde entonces, el Ministerio de Sanidad ha pedido reiteradamente los datos a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras que estas han defendido que la Ponencia de Cribados aún no ha cerrado sus trabajos.

Además, el departamento que dirige Mónica García envió el pasado 4 de noviembre un requerimiento formal para que las comunidades remitieran los resultados en el plazo de un mes. En caso de no disponer aún de todos los indicadores, Sanidad solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o bien aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. De no aportar la información en ese tiempo, Sanidad llevará el caso a los tribunales y presentará un recurso contencioso-administrativo.