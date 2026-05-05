Sanidad supedita la escala del crucero con hantavirus a los datos epidemiológicos que se obtengan en Cabo Verde

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que, "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde, se decidirá qué escala es más pertinente" y, por tanto, "hasta entonces", no adoptará ninguna decisión sobre una posible escala en Canarias del crucero de lujo con hantavirus.

"Así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", afirma en su cuenta de 'x', donde reiteran que "está haciendo un seguimiento estrecho", junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque.

Una horas antes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado que se está negociando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero afectado por hantavirus en Canarias.

"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Países Bajos. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas", ha señalado en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.