Sanidad ve "extremadamente grave" que "dos fuerzas" del Parlamento apuesten por "luchar contra las políticas climáticas"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de "extremadamente grave" el hecho de que haya "dos fuerzas" del Parlamento que apuesten por "luchar contra las políticas climáticas", sobre todo porque España es de los países "más vulnerables" al cambio climático, como se ha apreciado recientemente con, entre otros ejemplos, danas e incendios.

El "negacionismo climático" está "cada día más presente en algunos programas políticos", ha subrayado García, que ha participado este viernes, en el Ministerio de Sanidad, en la jornada 'Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables', organizada en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), 'Clean Cities' y la compañía farmacéutica AstraZeneca. Los decálogos de estos partidos políticos incluyen "actuar contra las políticas climáticas", algo que ha reconocido "increíble" con "toda la evidencia" existente.

Ahondando en el tema central de este encuentro, la titular de la cartera sanitaria del Gobierno ha declarado que es necesario "hacer ciudades más sostenibles y habitables", ya que la política está para una "transformación más saludable y equitativa". Todo en una situación actual de "crisis de salud pública" por el cambio climático, que ha venido motivada por, entre otras razones, "la pérdida de diversidad" y "el incremento de la contaminación".

"La contaminación atmosférica" provoca "30.000 muertes al año" en España y, sin embargo, "es una causalidad de mortalidad invisible", ha continuado García, quien ha añadido que es requerible "defender ciudades más saludables" ante ello. "No solo hablamos de mortalidad, es el aumento de ingresos hospitalarios por enfermedades crónicas y enfermedades respiratorias", ha afirmado, destacando algunos procesos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el ictus y el cáncer.

Además, la ministra de Sanidad ha señalado que esta coyuntura tiene un "impacto directo sobre el desarrollo neurológico y académico de los niños", por lo que ha destacado que "la salud ambiental se mueve por determinantes sociales y de código postal". "No es lo mismo en todos los barrios", ha asegurado, para poner de relieve que "la mayor parte de la contaminación es por quema de combustibles fósiles", y es que "esta acumulación de CO2 derivada es la causa del cambio climático y de su impacto en salud".

"No hay personas sanas en un planeta enfermo", ha proseguido García, quien ha agregado que "todos los avances y transformación de la sociedad, y los avances en salud pública, siempre generan debate". No obstante, "necesitamos un cambio en las estructuras de salud pública", ha insistido, ya que, "en el siglo XXI, buena parte de la salud se juega en las energías renovables y el diseño urbano de nuestras ciudades".

En este contexto, la ministra, que ha puesto en valor la labor realizada por Vitoria (Álava), Valencia y Barcelona, municipios que "han apostado por la salud de ciudadanos", ha subrayado que "el problema de las ciudades insostenibles va asociado al problema de la vivienda". Este "afecta de manera importante sobre las familias", ante lo que ha aseverado que la revolución urbana tiene que ser con equidad y justicia social".

"Todo el mundo tiene derecho a zonas verdes, a que su hijo tenga ocio saludable en sus barrios, a colegios con aire puro y limpio, a que las personas mayores puedan disfrutar de su ciudad y no vivan aislados", ha enfatizado García que, para ello, ha reclamado "voluntad política y colaboración entre Administraciones". Al trabajo compartido entre Ministerios se ha referido, por su parte, el director general de Salud Publica, Pedro Gullón.

"Queremos que todos los documentos normativos tengan que tener una evaluación del impacto en salud", ha subrayado Gullón, que ha apuntado que el objetivo es que todas las carteras del Ejecutivo puedan llevar a cabo ese análisis. Esta medida "nos permite estar en el diálogo de todas las políticas para incidir en ello", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha recordado que el cambio climático "está ocurriendo".

A juicio de este responsable sanitario, "lo importante es saber cómo somos capaces de adaptarnos a los cambios que está habiendo". "Tenemos que trabajar en planes de preparación", ha insistido, tras lo que ha manifestado, también, que existe "mucha evidencia científica" del "impacto" que tiene la calidad del aire "interior y exterior".

Por otra parte, y dejando a un lado las intervenciones políticas en esta cita, en la misma se han expuesto una serie de datos, como el de que las políticas ambientales y climáticas para proteger la salud pública pueden evitar el fallecimiento de más de 70 personas al día. Este, obtenido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se une al de que el coste equivalente es del 3,5 por ciento del PIB nacional.

Junto a ello, se ha expuesto que el 65 por ciento de la población sufre síntomas relacionados con la salud respiratoria, aunque solo un 40 por ciento está diagnosticada. Además, un informe de 'Clean Cities' sobre la contaminación del aire en los entornos escolares muestra que el 99 por ciento supera los niveles de contaminación marcados para España por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante todo lo señalado, el director general de ECODES, Juan Ortiz, ha animado a un "compromiso con el modelo de ciudades saludables y equitativas". En este punto, ha puesto de relieve la campaña 'Clean Cities', con la que colabora AstraZeneca y que busca impulsar ciudades limpias, habitables y saludables.

"Vivimos un momento especialmente crítico" en el que "se banalizan los efectos de la contaminación y, en consecuencia, hay medias reaccionarias que se oponen al objetivo de ciudades limpias y saludables", lamenta Ortiz, quien ha señalado que la aspiración es "generalizar entornos urbanos que protejan nuestra salud". Así, entre otros aspectos, ha destacado la necesidad de espacios en los que los enfermos crónicos no vean "agravada su situación".

"Hoy, sabemos qué medidas funcionan", por lo que "contamos con las soluciones", ha continuado este representante de ECODES, que aboga por "priorizar" acciones como fomentar el transporte público, acelerar la transición al vehículo eléctrico e impulsar el uso de la bicicleta. "Somos la primera generación que puede aspirar a un futuro urbano con aire limpio", ha enfatizado.

En esta jornada, han participado, también, entre otros, la primera teniente alcalde y delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, en representación de la plataforma 'Ciudades que Inspiran'; y el co-coordinador de 'Clean Cities' en España y responsable de Transporte y Movilidad de ECODES, Cristian Quílez.

"La igualdad es la clave en la convivencia", ha manifestado Torrent, que ha destacado la construcción de espacios verdes en los que todos los ciudadanos son "iguales". Quílez, por su parte, ha puesto en valor el trabajo desarrollado para "maximizar el bienestar de las personas". Para ello, este último ha llamado a una movilidad menos contaminante y "transformar" la forma de desplazarse.

Por último, en esta reunión se han tratado otras iniciativas, como las protagonizadas por la Comunidad #PorElClima, de la propia ECODES, las investigaciones del IS Global y la Conferencia Europea de Salud Pública (EPHC, por sus siglas en inglés) 2026.