SATSE reclama que Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y Cataluña implanten la jornada de 35 horas para sus sanitarios

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MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña que implanten la jornada laboral de 35 horas para sus sanitarios y que dejen de ser las ultimas Administraciones públicas que no permiten que disfruten de un derecho que ya es una realidad en la mayor parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tras la resolución del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital que establece la jornada de 35 horas semanales para todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), esta organización sindical ha demandado su implementación por parte de los Ejecutivos de las comunidades autónomas que aún no la han recuperado tras los recortes.

Es injustificable que todavía haya miles de profesionales en cuatro regiones que mantienen una jornada superior, sobre todo si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de servicios de salud autonómicos ya han recuperado la jornada de 35 horas semanales, ha manifestado, para añadir que esta situación es claramente discriminatoria.

A su juicio, la misma se mantiene desde que los recortes aplicados por el Real Decreto-Ley 20/2012 supusieron la pérdida y suspensión de numerosos derechos laborales que se habían ido consiguiendo mediante la negociación colectiva. Esta debe acabar lo más pronto posible para que los profesionales de los servicios de salud de estas comunidades autónomas puedan realizar su trabajo en igualdad de condiciones, ha enfatizado.

En este sentido, SATSE ha señalado que, desde que el Gobierno central posibilitó, en 2018, que las regiones recuperasen la jornada de 35 horas, la práctica totalidad lo ha ido haciendo de manera progresiva, acabando con un recorte laboral que se impuso en un contexto económico de grave crisis que España superó hace ya años.

ESTATUTO MARCO

Además, ha sostenido que la resolución del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital se suma al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco propuesto por el de Sanidad, que recoge, en su disposición adicional vigesimonovena, la 'armonización' de la jornada ordinaria del personal estatutario en todo el Estado.

En concreto, expone que 'los servicios de salud que, en el momento de entrada en vigor de la Ley, tengan establecida una jornada ordinaria que, en cómputo anual, supere el equivalente a 35 horas semanales, deberán avanzar progresivamente hacia su implantación'. Las metas que fija son 'reducir la carga laboral, preservar la seguridad y salud en el trabajo y garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía'.

En cuanto a la resolución que hace oficial la jornada reducida para el personal de la AGE, esta señala que deberá abrirse una negociación específica en todos los ámbitos dependientes y, entre ellos, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Este afecta al personal de las instituciones sanitarias públicas de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que aún no tienen la jornada de 35 horas, y también a la Red Hospitalaria de Defensa, que engloba los dos hospitales militares existentes en Madrid y Zaragoza.

Por último, SATSE ha subrayado que la recuperación de la jornada de 35 horas debe ir acompañada de un análisis de las plantillas que determinará el consecuente incremento de estas ya que, si no se produce un aumento de enfermeras y fisioterapeutas, habrá más personas asignadas por turno, más presión asistencial, más carga de trabajo concentrada en menos tiempo y un potencial ascenso del riesgo en la seguridad de los pacientes.