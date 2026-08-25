SATSE reclama al Gobierno más personal sanitario y recursos tras la creación del mando único

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado al Gobierno que la creación de un mando único y un plan económico para Ceuta conlleve los recursos humanos y materiales necesarios para acabar con la situación de "extrema gravedad" que sufren enfermeras, fisioterapeutas y el resto del personal sanitario de la ciudad autónoma tras cerca de un mes de crisis migratoria.

SATSE considera que la decisión de crear un mando único es "positiva", pero resalta que "llega tarde" y debería haberse hecho "mucho antes". En todo caso, subraya la necesidad de que, "con carácter urgente", se incrementen las plantillas en el Hospital Universitario de Ceuta y en los centros de salud, y se mejoren las condiciones de trabajo para poder ofrecer una adecuada atención sanitaria.

El Sindicato de Enfermería asegura que, tras unas semanas marcadas por una presión asistencial "extrema" debido a la crisis migratoria, la actual situación continúa siendo de "máxima alerta" ante la falta aún de soluciones definitivas por parte del INGESA y del Ministerio de Sanidad.

Al respecto, SATSE incide en que las "graves deficiencias" de personal que han colocado al sistema de salud "al borde del abismo" siguen pendientes de resolución, y apunta que el escenario futuro de la asistencia sanitaria en la ciudad autónoma es todavía de "total incertidumbre".

"ESFUERZO SOBREHUMANO"

El sindicato afirma que, durante julio y agosto, enfermeras y fisioterapeutas han tenido que realizar un "esfuerzo sobrehumano" ante un volumen "desorbitado", que superó las 500 asistencias diarias. En la actualidad, se está registrando una asistencia de, al menos, el doble de lo que es habitual y, además, se ha "disparando" la ratio enfermera-paciente en el hospital, señala.

"Ante esta realidad, y en lugar de implementar refuerzos y nuevas contrataciones, la administración ha recurrido a establecer jornadas de trabajo adicionales, tanto de manera voluntaria como obligatoria en algunos casos", explica.

Otro problema denunciado por la organización sindical que aún no se ha resuelto es la falta de seguridad en las visitas a los domicilios particulares de Atención Primaria, las cuales se han incrementado porque la población prefiere quedarse en su casa y no ir al hospital . Por ello, reitera la urgente necesidad de que se destine personal de seguridad, al igual que se ha hecho en el Hospital Universitario a raíz de la presentación de una queja formal por parte de SATSE.

ACCIONES

Además, SATSE Ceuta señala que ha realizado otras actuaciones para paliar sus consecuencias, entre ellas, una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de climatización del Hospital Universitario, o sendos escritos a la Gerencia, a la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta y al Servicio de Prevención para solicitar una urgente valoración integral de los riesgos existentes en el servicio de Urgencias.

También recuerda que demandó la activación del Nivel 2 del Plan de Catástrofes, en lugar de tener solo el Nivel 1, para movilizar recursos extraordinarios y reforzar plantillas y suministros, y pidió que se aplique el Real Decreto 118/2023, declarando a Ceuta como Zona de Difícil Cobertura. De igual manera, exige un refuerzo de enfermeras para poder administrar las vacunas que se prevé enviar a la ciudad autónoma.

"Sin incentivos reales para fidelizar profesionales y contratos de larga duración que acaben con la precariedad laboral, no se podrán cubrir las bolsas de empleo actualmente vacías y el sistema sanitario de la ciudad autónoma seguirá abocado al colapso ante cualquier nueva emergencia, como la actual crisis", añade.

DESBORDADOS Y EXHAUSTOS

Al igual que en el Hospital, el sindicato recalca que la situación de las enfermeras que trabajan en los centros de salud también es "muy preocupante", ya que se encuentran "totalmente desbordados y exhaustos", al tener que realizar de manera obligatoria coberturas extraordinarias fuera de su jornada de trabajo habitual e, incluso, fuera de su centro de trabajo.

Por todo ello, SATSE reitera que la "inoperancia e ineficacia" demostrada por el Gobierno, hasta el momento, para solucionar la crisis originada el pasado mes de julio, no puede prolongarse "ni un solo día más", porque los riesgos para la salud física, psicológica y emocional de todo el personal son cada vez mayores, y los problemas de salud también se incrementan y agravan entre la ciudadanía ceutí y la población migrante.