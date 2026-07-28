SATSE reclama un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice fondos finalistas para Sanidad

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado que el Gobierno central y las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para que el nuevo sistema de financiación autonómica garantice fondos finalistas destinados a mejorar el funcionamiento de los servicios de salud y las condiciones de trabajo del personal sanitario".

"Después de 17 años sin reformarse, urge un acuerdo entre Administraciones que actualice y mejore el sistema existente para distribuir recursos económicos desde el Estado a las comunidades autónomas, entre ellos, los destinados a la Sanidad Pública", ha indicado esta organización sindical de cara a la reunión a celebrar este miércoles, 29 de julio.

En este sentido, SATSE ha manifestado que dado que no existe un porcentaje fijo del sistema de financiación autonómica que esté legalmente reservado para Sanidad, es necesario que se implemente una financiación finalista que garantice que una parte de los recursos transferidos a las comunidades autónomas se vincula obligatoriamente al gasto sanitario y así no pueda destinarse a otros fines.

A su juicio, mediante esta modificación, "se podrían asegurar recursos estables para la Sanidad Pública sin que otros intereses del Gobierno que haya en cada momento lleven a destinarlos a otras políticas, programas o áreas de actuación que no sean tan importantes y prioritarias como atender las necesidades de salud del conjunto de la población". Para ello, "se requiere un sistema sanitario bien financiado y con los recursos económicos y materiales necesarios en todo momento", ha abundado.

JUSTIFICAR EL GASTO REALIZADO

"Una financiación finalista para Sanidad conllevaría, además, que los Gobiernos de las comunidades autónomas tendrían que justificar el gasto realizado y posibilitaría un seguimiento y evaluación de los recursos destinados, ayudando todo ello, en definitiva, a reducir desigualdades en el acceso a cualquier servicio sanitario", ha añadido.

"No podemos permitirnos estar, ni un año más, con un mecanismo de financiación autonómica que no resuelva los problemas y necesidades de cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia", ha continuado SATSE, que ha recordado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) lleva años con un gasto público destinado a Sanidad (6,4% del PIB) por debajo de la media de los países del entorno "y con numerosos problemas que están aún lejos de solucionarse, como es el caso de las cada vez más largas esperas".

Con todo, ha insistido en su demanda, concretándola en garantías de "unos recursos económicos suficientes en Sanidad con el seguimiento y control correspondientes", el cual "evalúe los resultados obtenidos en aspectos esenciales, como las listas de espera, las plantillas existentes de enfermeras, fisioterapeutas y el resto del personal sanitario o la renovación y mejora de equipamientos e infraestructuras".