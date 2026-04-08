SATSE reclama que la reforma de la LOPS respete el modelo de clasificación profesional acordado en el Estatuto Marco - SATSE

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado que la reforma en ciernes de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) respete el modelo de clasificación profesional acordado en el Proyecto de Ley de Estatuto Marco con las organizaciones sindicales del Ámbito para no perpetuar el agravio discriminatorio que sufren, a su juicio, enfermeros y fisioterapeutas.

Esta modificación legislativa no debe posibilitar una mayor diferenciación entre categorías profesionales del sistema sanitario, lo que ha manifestado a través de sus consideraciones remitidas a través del trámite de Consulta Pública previa sobre el Anteproyecto de Ley para cambiar la LOPS. Todo pasa porque, según ha indicado, desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado la posibilidad de aprovechar esta norma para hacer una nueva 'revisión integral' del citado modelo.

Tal y como ha afirmado SATSE, con ello se proyecta la opción de dar respuesta a las exigencias de un determinado colectivo sanitario que está disconforme con el modelo que ya se ha pactado e incluido en el borrador de Estatuto Marco. Ante ello, ha recordado que enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas permanecen, desde hace 15 años, en una clasificación profesional dentro de la Administración pública, el subgrupo A2, que no les corresponde.

En este sentido, ha afirmado que acabar con esta situación ha sido una de sus principales demandas en la negociación, con la que se ha conseguido una nueva clasificación que aúna la consideración del nivel que corresponde a cada titulación en función del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y el nivel de la titulación de especialista en Ciencias de la Salud exigido para la correspondiente categoría.

Todas las enfermeras y fisioterapeutas se encuadrarán en el nuevo grupo 6 de clasificación profesional, junto con el resto de las categorías a las que les exige una titulación universitaria de 240 créditos ECTS, mientras que las enfermeras especialistas, a las que se les pide dos años de formación para serlo, estarán encuadradas en el 7, junto con las disciplinas a las que se les demandan 300 créditos ECTS pero no se les pide ningún tipo de especialización para acceder a su categoría estatutaria.

RECHAZA LA "PRESIÓN" EJERCIDA POR ALGUNAS ORGANIZACIONES

Este sindicato ha rechazado que, fruto de la presión que están realizando algunas organizaciones que representan los intereses particulares de un colectivo sanitario específico, se estén ahora barajando nuevos criterios para un reconocimiento que beneficiaría a determinados Grados, volviendo a establecer una distinción injustificada entre titulaciones de Grado que provienen de antiguas Diplomaturas frente a las que lo hacen de antiguas Licenciaturas.

"Nada les parece suficiente y pretenden realizar un giro radical que nos pondría en la misma casilla de salida, perpetuando el agravio que venimos sufriendo las antiguas Diplomaturas, y que desvirtuaría una equiparación real de antiguos diplomados y licenciados como Grados universitarios, además de echar por tierra todo el trabajo que se ha realizado en la negociación", ha subrayado.

Por otro lado, ha pedido que esta modificación de la ley preserve los conceptos que definen a las profesiones sanitarias (generación de conocimiento propio y de evidencia científica, marco teórico y conceptual, práctica basada en la evidencia, profesionalización y regulación) como garantía de calidad asistencial, desarrollo profesional y seguridad del paciente.

Hay que actualizar las funciones de todos los componentes del equipo sanitario, pero es necesario hacerlo preservando la etiqueta de profesión sanitaria regulada a los conceptos mencionados y a las competencias básicas que en la definición de cada profesión sanitaria se explicitan, ha continuado, tras lo que considera fundamental trasponer la definición de Enfermería y Fisioterapia, tal y como indica el redactado del Estatuto Marco que hace hincapié en la capacidad diagnóstica, prescriptora y de toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.

También a través de la Consulta Pública previa al cambio legislativo, ha planteado que se articulen las herramientas normativas que posibiliten transponer todo lo que el redactado del Estatuto Marco permite a enfermeras y fisioterapeutas, para alcanzar puestos directivos e investigadores, al ser Grados universitarios en igualdad de oportunidades con otras disciplinas, mientras se cumplan los requisitos académicos y competenciales específicos que se exigirán para el acceso.

Por último, SATSE, que ha destacado la importancia de cohesionar el marco normativo aplicable -nacional y europeo- en materia de ordenación profesional sanitaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha solicitado que se garantice que todas las disciplinas sanitarias universitarias que accedan a la formación especializada en Ciencias de la Salud cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo, actualización de programas y posibilidad de revisión en el número de años de formación y capacidad de desarrollo a través de las Áreas de Capacitación Específicas (ACE).