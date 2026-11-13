El sector de los complementos alimenticios crece un 36,8% entre 2020 y 2024

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La industria de los complementos alimenticios facturó 4.223 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento del 36,8 respecto a 2020, según un nuevo estudio presentado por AFEPADI (Asociación Española de Complementos Alimenticios) y el Consejo General de Economistas de España (CGE), a través de su Servicio de Estudios.

Se trata del primer estudio sobre el sector de los complementos alimenticios en España, elaborado en el marco del Observatorio de Complementos Alimenticios de AFEPADI.

"Hablamos de cuatro años seguidos (2020-2024) de crecimiento sin un solo retroceso anual. Ha pasado de una facturación de 3.088 millones de euros en 2020 a 4.223 millones en 2024", ha explicado el director del Servicio de Estudios del CGE y codirector del estudio, Salvador Marín, quien ha presentado el documento.

Así, entre 2020 y 2024, la cifra de negocios creció a una tasa media anual del 8,1 por ciento. En ese mismo periodo, el valor añadido bruto (VAB) aumentó un 28,2 por ciento, hasta los 1.093 millones de euros, y el empleo avanzó un 15,2 por ciento, hasta alcanzar las 11.437 personas.

De los cuatro eslabones identificados en la cadena de valor (ingredientes, fabricación, distribución y retail), la distribución lidera la facturación, con el 57,7 por ciento del total en 2024, mientras que la fabricación presenta el mayor crecimiento, con un aumento de las ventas del 74,1 por ciento entre 2020 y 2024.

En cuanto a los hábitos de consumo, el estudio identifica una evolución hacia pautas asociadas al bienestar cotidiano. Según los datos recogidos, siete de cada diez adultos habrían consumido complementos alimenticios durante el último año.

ESPAÑA GANA POSICIONES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Según ha detallado Marín, España ha reforzado su posición en el comercio internacional. Entre 2013 y 2023, las exportaciones españolas de la categoría arancelaria utilizada como referencia crecieron un 127,3 por ciento, frente al 76,9 por ciento registrado por el comercio mundial de esa misma categoría.

Este diferencial ha permitido a España avanzar del puesto 15 al 11 entre los países exportadores. Además, la balanza comercial se mantuvo en superávit durante todo el periodo analizado.

La evolución de la productividad presenta diferencias según el tamaño empresarial. Entre 2020 y 2024, el VAB real por empleado del conjunto del sector descendió un 5,1 por ciento, mientras que en la empresa mediana aumentó un 1 por ciento. En el mismo periodo, el margen de explotación agregado pasó del 11,9 al 10,4 por ciento. El estudio señala como principales retos la innovación y la dependencia exterior en el suministro de vitaminas y extractos vegetales.

MÁS CRECIMIENTO HASTA 2030

Marín, tomando como referencia la evolución registrada entre 2020 y 2024, ha planteado distintos escenarios de crecimiento. En ellos, la cifra de negocios acumulada de todas las empresas en la cadena de valor atribuida al sector podría situarse entre 5.070 y 5.755 millones de euros en 2030, a precios constantes de 2024.

En esos mismos escenarios, el mercado español a precio de venta al público, que mide exclusivamente el gasto final en España, se situaría entre 2.420 y 2.745 millones de euros.

Según el documento, alcanzar el extremo superior del rango dependerá tanto de factores externos, como la evolución regulatoria o el coste de las materias primas importadas, como de decisiones empresariales relacionadas con la inversión en evidencias científicas y en la protección de los productos, la reducción de la dependencia de proveedores lejanos, el aprovechamiento del canal digital y la recomendación de profesionales sanitarios.

Por último, Marín ha identificado seis ámbitos de oportunidad en los que la industria española de complementos alimenticios podría reforzar su posicionamiento: salud mental, descanso, nutrición y longevidad; soluciones de apoyo a los tratamientos con GLP-1; valorización de subproductos; colaboración con las farmacias, y expansión hacia mercados internacionales estratégicos, como Estados Unidos y México.