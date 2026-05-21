SEFAC premia a Luis Brizuela y Fernando Cantalapiedra por sus carreras a favor del desarrollo profesional de la farmacia - SEFAC

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha premiado, de forma compartida, a Luis Brizuela y Fernando Cantalapiedra por sus trayectorias "en favor del desarrollo profesional de la farmacia comunitaria".

Esta sociedad científica, que ha señalado que este galardón tiene como objetivo "reconocer la labor de aquellos profesionales que destacan por su trabajo para hacer progresar la labor sanitaria y asistencial de los farmacéuticos comunitarios", ha informado de que el mismo se entregará durante la ceremonia de clausura del XII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que se celebrará en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo (Pontevedra) del 29 al 30 de mayo.

TRAYECTORIAS COMPARTIDAS EN MUCHOS PROYECTOS

"La trayectoria de Brizuela y Cantalapiedra ha estado unida profesionalmente en numerosos proyectos e iniciativas de índole científica y profesional en las que han colaborado", ha afirmado SEFAC, que ha concretado que el primero de ellos ejerce en A Coruña desde 1997 y es miembro de esta organización desde 2001. "A lo largo de su trayectoria, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en SEFAC Galicia, entre ellos la Presidencia", ha informado.

Según ha señalado, también "fue coordinador de la Comisión de Receta Electrónica de SEFAC". "Licenciado en Medicina y Cirugía y en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), cuenta, además, con un Máster en Atención Farmacéutica Comunitaria por la Universidad de Valencia", ha destacado, para añadir que, "desde 2018, compagina su actividad asistencial en la farmacia con la docencia" como profesor asociado de la Facultad de Farmacia del citado centro académico coruñés.

Por su parte, Cantalapiedra trabaja en Alcalá de Henares (Madrid) y es "profesor asociado en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Alcalá (UAH)", ha proseguido, para agregar que es "socio de SEFAC desde 2001" y "ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en SEFAC Madrid". Además, "ha representado a la sociedad científica en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", ha subrayado.

Para finalizar, y destacando que este último "es miembro del Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) y ha participado como coautor de artículos en revistas científicas, así como ponente en congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional", ha sostenido que este y Brizuela se unen así a "una larga lista de premiados, entre los que se encuentran Carmen Peña, Francisco Martínez, Miguel Ángel Gastelurrutia, José Ibáñez, Flor Álvarez de Toledo, María José Faus, Marichu Rodríguez, Francisco José Cebrián, Luis Salar, Nicanor Floro Andrés, Carmen Cociña, Neus Caelles, Alejandro Eguilleor y Joaquina Huarte".