SEFAC visibiliza con una carpa sanitaria el papel del farmacéutico comunitario en la mejora de la salud de la población

SEFAC visibiliza el papel del farmacéutico comunitario en la mejora de la salud de la población con una carpa de salud - SEFAC

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha organizado una carpa sanitaria en la Plaza de Felipe II de Madrid para visibilizar el papel de los farmacéuticos comunitarios en la mejora de la salud de la población.

"La ciudadanía debe saber que el farmacéutico comunitario puede hacer mucho más por su salud que dispensar medicamentos", ha señalado el presidente de la sociedad científica, Vicente J. Baixauli, quien ha añadido que "en la farmacia, pueden encontrar servicios que ayudan a prevenir enfermedades, mejorar el uso de los tratamientos y cuidar de su salud".

Así, ha manifestado que los profesionales pueden colaborar en, entre otros aspectos, "medición y seguimiento de la presión arterial" y "apoyo para dejar de fumar o la formación para utilizar correctamente un inhalador". Por ello, y con motivo de la celebración, este viernes, 25 de septiembre, del Día Mundial del Farmacéutico, SEFAC ha organizado la carpa 'El farmacéutico que necesitas', en colaboración con la compañía farmacéutica Teva.

En el evento han participado la directora general de Ordenación e Inspección Sanitaria de Madrid, Pilar Jimeno Alcalde; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Manuel Martínez del Peral; y la vicepresidenta de la organización convocante, Ana Molinero. Junto a ello, los presentes han podido conocer y experimentar distintos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) que pueden prestarse en las farmacias comunitarias y que contribuyen a la prevención y al cuidado de la salud.

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES

Entre los SPFA divulgados, se han hallado -además de la toma de tensión arterial y el cálculo del riesgo cardiovascular- el cribado de diabetes y la formación en insulinización e hipoglucemiantes, el asesoramiento nutricional, la atención a la salud pulmonar (deshabituación tabáquica y uso correcto de inhaladores), la fotoprotección y la orientación sobre el empleo adecuado de los medicamentos.

De hecho, en el ámbito de la diabetes, los profesionales pueden ayudar a favorecer su detección temprana, ya que la prevalencia en España supera el 13 por ciento, y más de un 6 por ciento de la población permanece sin diagnosticar. Por su parte, en hipertensión arterial y riesgo vascular, es relevante, puesto que se trata de una afección muy extendida (más del 30% en España) y con un notable infradiagnóstico -una de cada tres personas hipertensas desconoce su condición-.

En este sentido, se considera que las farmacias son un espacio sanitario privilegiado para identificar el riesgo de hipertensión gracias al servicio de medición y control de la presión arterial, junto con el cálculo del riesgo cardiovascular, para cuyo desarrollo, SEFAC ha diseñado el programa formativo 'impacHta', dirigido a la capacitación de los farmacéuticos comunitarios.

Otro aspecto abordado ha sido el de la salud pulmonar, en el que el farmacéutico puede ofrecer servicios de deshabituación tabáquica, así como de cribado y abordaje de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ámbitos para los que la sociedad científica cuenta con los programas formativos 'Cesar' y 'Época'. Los sanitarios, desde sus establecimientos, pueden desempeñar un papel decisivo tanto en la identificación de pacientes en riesgo como, en colaboración con los médicos, en la mejora de la adherencia al tratamiento.

Por último, se ha incidido en la formación en el uso de los medicamentos. Más allá de las consecuencias sanitarias de la falta de adherencia, reflejadas en los ingresos hospitalarios, conlleva un elevado coste económico que podría destinarse a otras iniciativas si se aprovechara mejor el conocimiento de los farmacéuticos comunitarios.