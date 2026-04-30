Archivo - SEICAP señala que el asma infantil "requiere un seguimiento continuado" y que no debe tratarse solo cuando hay síntomas - SEICAP - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), el doctor Javier Torres Borrego, ha recordado que el asma infantil "requiere un seguimiento continuado", y es que no debe tratarse solo cuando hay síntomas.

Esta enfermedad requiere "un enfoque preventivo para evitar recaídas y problemas a largo plazo", ha declarado ya que, en una crisis asmática, los bronquios se estrechan y se inflaman y, además, pueden acumularse secreciones en su interior, lo que dificulta el paso del aire y provoca los síntomas característicos de la patología. "Estos episodios no aparecen de forma aislada", ha manifestado.

Así, con motivo de la celebración, este martes, 5 de mayo, del Día Mundial del Asma, esta sociedad científica ha expuesto que esta es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes en la infancia. La misma se caracteriza por una inflamación persistente de las vías respiratorias que puede provocar tos, pitos (sibilancias), presión en el pecho, sensación de ahogo y dificultad para respirar.

Además, ha informado de que en España, se estima que alrededor de un 10 por ciento de los niños y adolescentes la padecen y, aunque los síntomas pueden ser leves o intermitentes, un mal control puede desencadenar crisis graves que afectan al bienestar del niño y de su entorno familiar. Ante ello, ha destacado que la mejor forma de controlarla es seguir un tratamiento antiinflamatorio diario, que permita mantener la inflamación bajo control y prevenir exacerbaciones.

En este sentido, ha señalado que muchas crisis son prevenibles con un buen manejo de la patología y, en línea con el lema de la 'Iniciativa Mundial para el Asma' (GINA, por sus siglas en inglés) para 2026, ha subrayado la necesidad urgente de garantizar el acceso y el uso adecuado de inhaladores antiinflamatorios.

Estas crisis "son los episodios que más alertan a las familias, pero no siempre coinciden con todo lo que está ocurriendo en los bronquios", ha señalado el pediatra, jefe de la Sección de Alergología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria y Asma de la SEICAP, el doctor Jaime Lozano Blasco, quien ha añadido que, "aunque el niño se encuentre aparentemente bien, el proceso inflamatorio puede mantenerse".

SE TIENDE A INFRAVALORAR LA ENFERMEDAD

Al respecto, y debido a que el uso exclusivo de la medicación de rescate, como los broncodilatadores, no permite controlar adecuadamente la enfermedad, ya que estos fármacos pueden aliviar los síntomas de manera rápida y temporal, pero no actúan sobre el problema de fondo, Torres Borrego ha afirmado que, "en pacientes con síntomas infrecuentes o leves, pueden ser útiles en momentos concretos, pero con frecuencia se tiende a infravalorar la enfermedad".

"El uso exclusivo de la medicación de rescate se asocia a un mayor riesgo de crisis graves y a una peor evolución del asma", ha concretado, mientras que Lozano Blasco ha explicado que "la aparición frecuente de tos, pitidos, sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, despertares nocturnos o la necesidad habitual de recurrir a la medicación de rescate son indicadores de que el asma no está adecuadamente manejada".

Por otra parte, Torres Borrego ha indicado que tampoco deben normalizarse las limitaciones al realizar actividades cotidianas. "Hoy en día existen suficientes herramientas para que cualquier niño o adolescente con asma pueda jugar, hacer deporte y beneficiarse de todas las ventajas de estas actividades, siempre que la enfermedad esté bien controlada", ha subrayado Lozano Blasco.

Al hilo, es importante el seguimiento del pediatra, y es que "el objetivo es evitar las exacerbaciones y mantener una buena evolución de la enfermedad a largo plazo", ha continuado Torres Borrego. Para conseguirlo, los especialistas han destacado la importancia del tratamiento preventivo diario, así como de actuar sobre los factores de riesgo y seguir las recomendaciones indicadas en cada caso.