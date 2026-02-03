SEMEDLAB considera "muy bajo" el riesgo de afectación del virus Nipah en España

Archivo - Virus Nipah - MANJURUL/ ISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha corroborado que el riesgo de afectación del virus Nipah en España es "muy bajo", lo que ha comunicado a colación de la notificación, por parte de las autoridades sanitarias de India, de dos casos de infección.

No existen reservorios naturales, no se han registrado casos autóctonos ni importados y la transmisión sostenida requiere condiciones epidemiológicas específicas ausentes en Europa, ha puesto de manifiesto esta sociedad científica.

Así, SEMEDLAB coincide, por tanto, con la opinión mostrada recientemente por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que ha asegurado que es improbable que este virus llegue al viejo continente. Sin embargo, sí fueron confirmados estos dos casos en el estado de Bengala Occidental, el pasado 14 de enero, los primeros desde el año 2007 y que corresponden a sanitarias que presentaron cuadros clínicos graves, permaneciendo una de las pacientes en estado crítico en la actualidad.

Tal y como ha señalado la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB, el Nipah es un virus ARN monocatenario de polaridad negativa, perteneciente al género Henipavirus de la familia Paramyxoviridae, y que fue identificado por primera vez en 1998. Este tiene como reservorio natural murciélagos frugívoros del género Pteropus.

FORMAS DE TRANSMISIÓN

En este sentido, ha explicado que la transmisión a humanos puede producirse por contacto con secreciones de animales infectados, consumo de alimentos contaminados o, en determinados contextos, transmisión persona a persona. Por su parte, la infección se inicia con síntomas inespecíficos, como fiebre, cefalea y malestar general, pero suele progresar rápidamente a encefalitis aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), con convulsiones, alteración del estado de conciencia e insuficiencia respiratoria.

Las principales complicaciones incluyen encefalitis grave, SDRA y, en algunos casos, miocarditis e inestabilidad hemodinámica, tal y como ha divulgado la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB, que ha añadido que la mortalidad es elevada, con tasas variables según el brote. Ante ello, no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos aprobados, por lo que las medidas de control se basan en la detección precoz, el aislamiento de casos y la vigilancia de contactos.

Por último, este órgano de la citada sociedad científica ha recordado que este virus se encuentra incluido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los patógenos prioritarios para investigación y desarrollo, así como la vigilancia epidemiológica y la preparación ante posibles enfermedades emergentes.

