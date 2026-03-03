SemFYC alerta del repunte de sarampión en España y llama a reforzar la vacunación con segunda dosis

Archivo - Sarampión, foto recurso - NATALYA MAISHEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), a través del Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS), ha advertido de incremento sostenido de casos de sarampión en España y subrayado la necesidad urgente de reforzar las coberturas vacunales, especialmente de la segunda dosis de la vacuna triple vírica, como medida clave para contener la reemergencia de una de las enfermedades con mayor capacidad de transmisión conocida.

"El sarampión vuelve a situarse en el centro de la actualidad sanitaria", señala Ana Pilar Javierre, médica de familia y comunitaria y coordinadora del Grupo de Vacunas del PAPPS de la semFYC, en el nuevo episodio del pódcast Píldoras de ciencia en abierto, cuya temporada se estrena este martes.

Lamentablemente, España se sitúa entre los países con mayor número de casos, solo por detrás de Rumanía y Francia. "No es un ranking que queramos liderar, todo lo contrario", subraya la médica de familia, quien señala el fuerte incremento de la incidencia en algunas comunidades autónomas y del alto riesgo de brotes, dado que un solo caso puede contagiar a entre 18 y 30 personas.

Javierre recuerda que la vacunación constituye la herramienta preventiva más eficaz frente al sarampión. "Con dos dosis de la vacuna triple vírica se alcanza una protección superior al 97%, de carácter duradero", explica. En España, mientras la cobertura de la primera dosis alcanza el 97%, la segunda se sitúa entre el 91% y el 93%, un diferencial que amplía el número de personas susceptibles.

Siguiendo los criterios de la Organizacón Mundial de la Salud (SMS), que establecen la necesidad de alcanzar coberturas superiores al 95% con dos dosis, la semFYC insiste en revisar sistemáticamente el estado vacunal, especialmente en personas nacidas a partir de 1978.

En el caso de personas procedentes de otros países, si no se dispone de acreditación documental de vacunación, deben considerarse no inmunizadas y completar la pauta con dos dosis administradas gratuitamente en los centros de salud. Al tratarse de una vacuna de virus vivos atenuados, está contraindicada en personas inmunodeprimidas y en mujeres embarazadas.