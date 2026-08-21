La SEMG advierte de la presión sobre el sistema sanitario ante la crisis migratoria en Ceuta

Imagen de la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez. - SEMG

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha expresado su "especial preocupación" por el riesgo de que la situación en Ceuta tras la crisis migratoria genere una presión desproporcionada sobre los equipos sanitarios y sociales y de que problemas fundamentalmente sociales y humanitarios terminen trasladándose al sistema sanitario ante la falta de alternativas suficientes.

Por ello, la SEMG considera fundamental reforzar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, facilitar los recursos necesarios y establecer circuitos que permitan responder de forma ágil a las necesidades existentes, evitando que la presión recaiga exclusivamente sobre los centros de salud, los servicios de urgencias o los profesionales que trabajan en ellos.

"La respuesta a una situación de estas características debe combinar necesariamente humanidad, coordinación institucional, protección de las personas vulnerables y protección también de quienes las atienden", ha señalado la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez.

En este contexto, la sociedad ha ofrecido su colaboración a instituciones y profesionales sanitarios y sociales de Ceuta. La SEMG ha remitido sendas cartas al Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, a la atención de su presidente, José Enrique Roviralta; al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta, a la atención de su director territorial, Jesús Ignacio Lopera, y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, dirigida a su consejera, Nabila Benzina.

Asimismo, la Presidencia de la SEMG se ha dirigido personalmente a sus socios ceutís, para trasladarles directamente cercanía y apoyo, y ponerse a disposición de los compañeros que están viviendo sobre el terreno esta situación.

De este modo, la sociedad científica quiere poner a disposición de estas instituciones su experiencia profesional y capacidad de colaboración para contribuir, dentro de sus posibilidades, a una respuesta adecuada ante una realidad en la que confluyen necesidades asistenciales, sociales y humanitarias y que considera que requiere la coordinación de las distintas administraciones y servicios implicados.

Esta colaboración, apunta, se plantea siempre dentro del ámbito propio de una sociedad científica, mediante el asesoramiento científico y técnico, la formación de los profesionales, la elaboración o revisión de protocolos y procedimientos asistenciales, la identificación de necesidades profesionales y otras actuaciones científico-profesionales en las que "la experiencia de la SEMG pueda resultar de utilidad", añade.

Desde la SEMG se considera especialmente importante garantizar una atención "digna y adecuada" a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también preservar la capacidad de respuesta de los servicios públicos de Ceuta y proteger a los profesionales que están afrontando esta situación en primera línea.

INGESA PLANTEA EXPLORAR VÍAS DE COLABORACIÓN CON SEMG

Según la SEMG, la Dirección Territorial de INGESA en Ceuta ha agradecido el ofrecimiento y ha planteado explorar posibles vías de colaboración ante la evolución de las necesidades asistenciales.

La SEMG ha reiterado su disposición a colaborar desde el ámbito propio de una sociedad científica, tanto mediante asesoramiento científico y técnico como facilitando la difusión entre sus socios y profesionales de una eventual convocatoria formal de INGESA para aquellos médicos que, voluntariamente, pudieran estar interesados en prestar apoyo temporal en Ceuta. Ambas entidades han acordado mantener una reunión para concretar posibles vías de colaboración.

Por otra parte, la SEMG ha querido aprovechar este contacto institucional para trasladar su reconocimiento y apoyo a los profesionales sanitarios y sociales de Ceuta, que están desarrollando su labor en un escenario especialmente complejo, con una importante carga asistencial y emocional.

"Detrás de cualquier respuesta institucional están los profesionales que finalmente atienden, acompañan y dan respuesta a las necesidades concretas de las personas. Por eso, junto a la atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, tenemos también la responsabilidad de cuidar y proteger a quienes cuidan", ha indicado Rodríguez.

Por ello, la SEMG ha solicitado que su reconocimiento y apoyo sean trasladados a todos los profesionales que están trabajando estos días en la ciudad y ha expresado su voluntad de colaborar en aquellas iniciativas en las que su experiencia pueda resultar útil.

"Nuestro ofrecimiento nace, ante todo, de la voluntad de acompañar a nuestros compañeros sanitarios de Ceuta y hacerles saber que no están solos. Como sociedad científica queremos contribuir desde aquello que podemos aportar: conocimiento, formación, apoyo profesional, capacidad de interlocución y, cuando sea necesario, difusión entre nuestros asociados de las iniciativas formalmente articuladas por la Administración", ha finalizado la presidenta de la SEMG.