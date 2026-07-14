SEMI señala que la alteración de los mecanismos de termorregulación puede impedir percibir bien el calor y sus riesgos

Archivo - Mujer sudando en la calle por el calor. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha publicado una infografía sobre prevención ante el calor extremo, a través de la que ha alertado de que la alteración de los mecanismos de termorregulación puede impedir percibir bien el calor y sus riesgos.

"Las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas pueden tener alterados los mecanismos de termorregulación y percibir menos el calor, aunque su organismo esté sufriendo sus efectos", ha concretado a través de este documento realizado por su Observatorio de Cambio Climático. "En consecuencia, el hecho de no sentir calor no significa que no exista un riesgo para la salud", ha añadido.

En esta línea, ha advertido de que dos personas pueden sentir la misma temperatura de forma diferente. Ante una ola de calor es habitual que unas personas sientan mucho calor mientras que otras apenas noten molestias, incluso estando en el mismo lugar, ha explicado, para insistir en que la percepción del calor no siempre refleja el riesgo real para la salud.

FACTORES A TENER EN CUENTA

"Nuestro organismo no percibe únicamente la temperatura ambiental, sino el flujo de calor que gana o pierde", ha señalado al respecto, tras lo que ha declarado que factores como la edad, la composición corporal, las enfermedades, determinados medicamentos, la humedad, el viento y el grado de aclimatación pueden hacer que dos personas experimenten sensaciones muy distintas ante una misma temperatura.

Así, la SEMI, que ha afirmado que esta información "resulta especialmente relevante durante los episodios de calor extremo", ha incidido en que "las medidas de prevención deben seguirse independientemente de la sensación térmica individual". Entre las principales recomendaciones, ha expuesto las de mantener una adecuada hidratación y permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

Además, esta sociedad científica ha mostrado su apuesta por evitar la exposición al sol durante las horas de mayor temperatura, y prestar especial atención a las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.