SEMICYUC lanza las acciones 'Post-UCI Zero' y 'ECMO Complicaciones Zero' para "para mejorar la seguridad del paciente"

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha anunciado la puesta a disposición de las iniciativas 'Post-UCI Zero' y 'ECMO Complicaciones Zero', que tienen el principal objetivo de "mejorar la seguridad del paciente".

Según ha indicado, estas acciones, que "ya tienen el visto bueno del Ministerio de Sanidad", por lo que "se está trabajando" en su "desarrollo e implementación" para que puedan empezar "cuanto antes", se enmarcan en el 'Programa de Seguridad en los Pacientes Críticos' que, a su vez, "forma parte del 'Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)'".

"Desde hace más de dos décadas", este programa "se ha vertebrado en torno a los 'Proyectos Zero' puestos en marcha por esta sociedad científica y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC)", y todo con el apoyo del citado departamento ministerial, ha manifestado la SEMICYUC.

"Centrados en la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, sus diferentes líneas de trabajo ('Bacteriemia Zero', 'Resistencia Zero', 'Neumonía Zero' e 'ITU Zero') han logrado que las infecciones adquiridas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hayan bajado a mínimos históricos", ha continuado.

Al respecto, el presidente de esta entidad, el doctor José Garnacho, ha manifestado que "reducir los daños evitables en los Servicios de Medicina Intensiva forma parte del compromiso que todo intensivista asume con sus pacientes". "Protegerle, durante su ingreso, de cualquier aspecto que afecte a su seguridad resume la excelencia que queremos brindar en las UCI", ha explicado, señalando al respecto que se están diseñando "nuevas herramientas que significarán un paso adelante sin precedente en ese campo".

Ahondando en 'Post-UCI Zero', desde esta sociedad científica han afirmado que "se basa en la aplicación de medidas preventivas durante la estancia en UCI que permitan reducir el desarrollo del síndrome post-cuidados intensivos, que es como se conoce a las diferentes alteraciones físicas y psíquicas que experimentan, a medio y largo plazo, hasta tres de cada cuatro pacientes tras su ingreso en dichas Unidades".

FORMACIÓN CONTINUADA Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS

"Actualmente, el principal problema al que nos enfrentamos es el bajo grado de implementación de las medidas de prevención en la práctica clínica real", ha sostenido, en este sentido, la responsable de esta acción y jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Vega Baja, en Orihuela (Alicante), la doctora Carola Giménez-Esparza, que ha añadido que esta "pretende mejorar esta adherencia mediante formación continuada y estrategias organizativas similares a las de los 'Proyectos Zero'".

SEMICYUC ha abundado que esta iniciativa "nace tras la realización del estudio multicéntrico internacional 'PROTECT UCI', liderado también por Giménez-Esparza, de cuyos resultados será posible obtener protocolos comunes, el seguimiento coordinado de pacientes y familias y reducir daños evitables tras el alta de la UCI". "Partimos de cifras altas en pacientes y familiares, de hasta un 75 por ciento de incidencia, dependiendo de los criterios utilizados", ha señalado esta especialista, que ha asegurado que el objetivo es "demostrar que es posible disminuir hasta 20 puntos el porcentaje de secuelas a largo plazo en pacientes que ingresan en UCI".

Tras exponer esta entidad que 'Post-UCI Zero' "pretende también impulsar progresivamente la implantación de consultas 'Post-UCI' en los hospitales de todo el país", ha manifestado que 'ECMO Complicaciones Zero' "nace con el objetivo de reducir las complicaciones en los pacientes que requieren soporte ECMO, una técnica de alta complejidad utilizada en situaciones de fracaso respiratorio o circulatorio refractarios".

"Además de dimensionar las complicaciones más frecuentes en los pacientes que precisan de soporte ECMO, y al igual que ocurre con el resto de los 'Proyectos Zero', nuestro propósito es implementar medidas preventivas destinadas a reducir la incidencia de complicaciones, monitorizar el impacto de estas y promover acciones de mejora continua para optimizar la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente", ha sostenido su coordinador, miembro del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y director de 'Bacteriemia Zero', el doctor Xavier Nuvials.

Por su parte, el también miembro del grupo de trabajo de esta iniciativa, el coordinador del 'Proyecto ECMO SEMICYUC', el doctor Eduard Argudo, ha destacado que la meta es "establecer una estrategia que priorice inicialmente las complicaciones infecciosas, hemorrágicas y trombóticas, así como la seguridad durante el traslado". "Vamos a trabajar en la definición de indicadores comunes, sistemas de registro y herramientas de mejora clínica que permitan disponer de una fotografía real de la situación en España, así como avanzar hacia una práctica más segura, homogénea y evaluable", ha concretado.