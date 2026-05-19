SEPA participa en un programa de AAP para estudiar e impulsar la salud de encías como nexo entre salud bucal y general

Archivo - Dientes limpios corazón sano. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / EVA-KATALIN - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) ha participado en 'Working Together', un programa puesto en marcha por la Fundación de la Academia Estadounidense de Periodoncia (AAP) "para investigar e impulsar la salud de las encías como vínculo entre la salud bucal y la general".

Según la primera de estas organizaciones, esta acción, que busca, por tanto, "profundizar en la comprensión de la relación entre la salud bucal y la salud sistémica", se incluye "dentro de la 'Iniciativa de Integración Levi-Richman', que movilizará más de 2,1 millones de euros en inversiones existentes y nuevas" para dar a conocer este papel de la salud periodontal.

"El objetivo es fomentar la colaboración entre los profesionales de la salud bucodental y los actores clave de la salud pública, en consonancia con las prioridades de salud global", ha explicado al respecto la presidenta de la SEPA, la doctora Paula Matesanz. Para ello, el programa global de la 'Iniciativa de Integración Levi-Richman', cuyos donantes fundadores son Patty y Paul Levi y el doctor Colin Richman, "se sustenta en importantes contribuciones".

Estas, "superan actualmente los 1,7 millones de euros, incluyendo la donación de más de 860.000 euros realizada en 2020 por Richman y los más de 215.000 euros aportados previamente por los Levi y otros donantes", han continuado desde la SEPA, al tiempo que han señalado que, "ahora", estos últimos "han comprometido fondos adicionales no anunciados previamente, así como han firmado un compromiso testamentario para aumentar sus aportaciones en el futuro".

En este sentido, ha afirmado que "se anuncia una contribución filantrópica de más de 172.000 euros, adoptando la fórmula de donanción permanente, para la Fundación SEPA". Con ella, se permite "implementar el programa de 'Working Together'", ha declarado, para añadir que "la Fundación AAP se ha comprometido a continuar esta acción durante cinco años y está buscando activamente nuevos fondos para tratar de ampliarla aún más (superando los 430.000 euros)".

LUCHA FRENTE A LOS PRINCIPALES FACTORES MODIFICABLES DE ENFERMEDADES

Con todo, Matesanz ha sostenido que la colaboración entre ambas fundaciones, "con el impulso altruista del profesor Levi, hacen realidad un esfuerzo común y de alcance global que desea situar a la salud bucal, y a los profesionales que trabajan en este ámbito, en la vanguardia de la lucha frente a los principales factores modificables de enfermedades como la periodontitis y que, además, tienen otras importantes implicaciones para la salud general".

"Mi familia y yo estamos orgullosos de apoyar este ambicioso proyecto", ha afirmado Richman, quien ha agregado que también lo están "de ampliar la comprensión de la relación bidireccional entre la salud bucal y la salud sistémica". "Nuestras subvenciones existentes para la Periodoncia-Ortodoncia (Perio-Orto) ya han buscado fortalecer la colaboración entre periodoncistas y ortodoncistas", ha recordado.

No obstante, ha explicado que, "ahora", se extiende "ese mismo espíritu de integración" a los colegas "de la salud sistémica" y se aborda "el vínculo bucodental-sistémico". "Nuestro objetivo es 'reconectar la boca con el cuerpo'", ha subrayado, por su parte, Levi, que ha citado al difunto decano de la Facultad de Medicina Dental de la estadounidense Universidad de Harvard, el doctor Bruce Donoff.

"Durante años se ha acumulado evidencia de la fuerte correlación entre las enfermedades periodontales y afecciones sistémicas como la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares", ha proseguido, tras lo que ha manifestado que, "más recientemente, nuevas investigaciones han demostrado la relación entre la salud bucal y una lista cada vez mayor de afecciones, desde el Alzheimer hasta la disfunción eréctil".

DESCONOCIMIENTO SOBRE ESTE VÍNCULO

"Si bien estas relaciones son conocidas entre los periodoncistas, siguen siendo en gran medida desconocidas para el público en general y los médicos, incluidos cardiólogos, neumólogos y endocrinólogos, cuyos pacientes podrían necesitar atención periodontal", ha declarado al hilo de ello, mientras que la expresidenta de la AAP y presidenta del Comité Asesor de la 'Iniciativa de Integración Levi-Richman', la doctora Mia Geisinger, ha afirmado que "las enfermedades periodontales y periimplantarias, así como la disbiosis y la inflamación asociadas a estas enfermedades, se han relacionado con el desarrollo y la progresión de muchas enfermedades sistémicas".

Tras sostener que "estas asociaciones no necesariamente demuestran causalidad", ha subrayado que "se ha observado que los pacientes que padecen afecciones sistémicas tienen un mayor riesgo de enfermedad periodontal y deben ser evaluados para recibir tratamiento periodontal, especialmente si presentan uno o más signos de alerta de enfermedad periodontal".

"Futuros estudios longitudinales e investigaciones epidemiológicas podrían ayudarnos a dilucidar aún más las mejores prácticas para mejorar los resultados del diagnóstico y el tratamiento", ha asegurado, motivo por el que la referida iniciativa financiará estudios que evalúen los vínculos causales entre la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas, y contribuirá a difundir sus hallazgos mediante la educación y la promoción.

De este modo, este programa patrocinará nuevas investigaciones, difundirá conocimientos mediante programas educativos para dentistas, médicos y profesionales paramédicos, y promoverá la concienciación sobre las enfermedades periodontales y periimplantarias, la importancia de su tratamiento y los especialistas que pueden brindar ayuda.

CONTENIDO DE ESTA ACCIÓN

En concreto, y según ha confirmado la SEPA, se va a llevar a cabo "un nuevo y ambicioso programa de becas de investigación centrado en la investigación interdisciplinar sobre la relación entre la salud oral y sistémica". Además, estos programas incluirán "las becas existentes de la Fundación Richman Family para Perio-Orto", así como "los 'Premios de Investigación Patty y Paul Levi', ampliados, que comenzaron a reconocer la investigación relacionada con la prevención realizada por estudiantes de Odontología de pregrado en 2016, "y que ahora incluirán un segundo premio para residentes de Periodoncia de posgrado".

También están contemplados "programas educativos para dentistas, médicos y todos los profesionales paramédicos; financiación para programas relevantes en la APP, incluido el próximo 'Consenso de Mejores Evidencias sobre la prevención de enfermedades periimplantarias'"; y "colaboraciones con la principal organización benéfica europea dedicada a la Periodoncia, la Fundación SEPA".

Estas últimas incluyen "un simposio global 'online' bienal sobre prevención, que comenzará en 2027"; la "expansión internacional del 'PerioDash' de la Fundación AAP", con una "carrera/caminata de 5 kilómetros"; y "una serie de seminarios web educativos para dentistas y médicos, en conjunto con eventos como el 'Día Mundial Sin Tabaco' y el 'Día Mundial de la Diabetes'".

En total, la Fundación AAP ya ha superado los 8,6 millones de euros en subvenciones, becas y ayudas económicas acumuladas a lo largo de 35 años. Por ello, "se enorgullece de continuar su larga trayectoria de apoyo a la periodoncia académica", ha afirmado su presidente, el doctor Christopher R. Richardson, que ha cerrado indicando que "ahora complementa esta competencia fundamental con esta ambiciosa iniciativa, cuyo objetivo es apoyar directamente a los profesionales clínicos en la práctica privada y mejorar tanto la salud periodontal como la sistémica".