SEPAR señala que solo el 50% de pacientes de asma y EPOC cumple su tratamiento y pide no descuidarlo en verano

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MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la doctora Andrea Trisán, ha señalado que solo el 50 por ciento de los pacientes de patologías crónicas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las bronquiectasias, cumple correctamente su tratamiento, motivo por el que ha pedido no descuidarlo en verano.

"Pensar que en verano no hay infecciones respiratorias es un error", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que "aunque algunos virus son más frecuentes en otras épocas, estas infecciones pueden aparecer durante todo el año". "Además, los viajes, aeropuertos, estaciones de tren y otros lugares concurridos aumentan el contacto entre personas, facilitando el contagio", ha explicado.

A juicio de la integrante del Comité del Año SEPAR de la Vía Aérea, "también hay factores propios del verano que pueden empeorar los síntomas respiratorios, como el calor, la contaminación, el humo de los incendios, la calima, el aire acondicionado, algunos pólenes y la falta de hidratación". "Por todo ello, es fundamental seguir las pautas de tratamiento establecidas por el médico", ha insistido.

RECOMENDACIONES

Debido a que la medicación permite a los pacientes respiratorios estar más protegidos, mientras que dejarla empeora los síntomas e induce crisis que pueden derivar en urgencias y hospitalizaciones, las recomendaciones para mantener la adherencia terapéutica en verano se basan, en primer lugar, en asegurarse de llevar medicación suficiente y en sus envases originales antes de viajar.

También es necesario guardar los inhaladores, antibióticos y nebulizadores en el equipaje de mano; mantener siempre accesible el inhalador de rescate; llevar un informe médico reciente; no abandonar el tratamiento habitual ni la Fisioterapia respiratoria, al encontrarse bien; consultar cómo adaptar las tomas si cambia de zona horaria; y relacionar la medicación con rutinas diarias y utilizar alarmas.

Además, es preciso contactar con suficiente antelación con la empresa de terapias respiratorias para que ayude al paciente a realizar las gestiones necesarias para los traslados de dispositivos de oxígeno y nebulizadores, y consultar la normativa de la compañía aérea antes de volar. Junto a ello, es recomendable tener un seguro de viaje y asegurarse de su cobertura.

LA BUENA ADHERENCIA ESTÁ CONSIDERADA A PARTIR DEL 80% DE SEGUIMIENTO

En este contexto, Trisán ha expuesto que en enfermedades como el asma y la EPOC, se considera buena adherencia cuando el paciente toma un porcentaje igual o superior al 80 por ciento de la medicación prescrita y sigue las dosis durante el tiempo indicado. Además, la técnica de inhalación debe ser correcta y en las bronquiectasias, también comprende cumplir la medicación y la Fisioterapia respiratoria.

Por contra, no seguir las indicaciones pautadas, lo que varía dependiendo de múltiples factores, como la edad, la gravedad de la enfermedad, el número de medicamentos, la frecuencia de las dosis, el tipo de inhalador, la presencia de efectos adversos y el coste, tiene consecuencias que también son distintas en función de la enfermedad.

Así, en el asma, reducir o abandonar el tratamiento con corticoides inhalados puede conllevar que reaparezca la inflamación de los bronquios, lo que puede aumentar la dificultad para respirar, la producción de moco y la tos. En la EPOC, por su parte, no utilizar correctamente los broncodilatadores puede dificultar la salida de aire de los pulmones, de forma que el paciente puede notar más ahogo, cansarse más e incluso tener mayor limitación para realizar sus actividades diarias.

En cuanto a las bronquiectasias, el incumplimiento terapéutico puede traducirse en retención de secreciones, lo que facilita el crecimiento de bacterias y el riesgo de infecciones respiratorias. De cualquier forma, en las tres patologías, este problema aumenta el riesgo de sufrir exacerbaciones, acudir a urgencias, requerir hospitalización e, incluso, de mortalidad.

"En las tres enfermedades, las exacerbaciones recurrentes, a su vez, se asocian con deterioro de la calidad de vida, progresión del daño pulmonar y peor pronóstico a largo plazo, problemas que pueden aparecer en cualquier época del año, también en verano", ha concluido Trisán.