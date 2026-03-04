SERMEF subraya que la rotura del ligamento cruzado anterior "no supone el final de la carrera deportiva"

Archivo - 20 December 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Rodrygo Goes in action during the Spanish Primera Division soccer match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa - Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El médico rehabilitador y miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), el doctor Joel Cuesta, ha subrayado que la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla "es dura, pero no supone el final de la carrera deportiva", lo que ha indicado en relación con este percance sufrido por el jugador del Real Madrid, Rodrygo Goes.

"La combinación de los avances en cirugía, la mejora de los programas de rehabilitación y la aplicación rigurosa de los criterios de retorno hace posible que la mayoría de los pacientes vuelvan a competir con garantías", ha explicado Cuesta, que ha añadido que la recuperación "requiere paciencia, suele superar los nueve meses y necesita un trabajo conjunto en el que intervienen el cirujano, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el preparador físico y el psicólogo deportivo".

De cualquier forma, este facultativo ha reconocido que esta lesión "sigue siendo "uno de los grandes retos en Medicina del deporte, tanto por su impacto funcional como por la necesidad de un retorno seguro y progresivo". Cuando se rompe este ligamento, la rodilla "pierde estabilidad, especialmente en acciones rápidas, como frenadas, cambios de dirección o saltos", ha sostenido.

MÁS FRECUENTE EN MUJERES

"La mayoría de las lesiones no proceden de un golpe directo, sino de un mal apoyo, una torsión con el pie fijo o una caída", ha proseguido Cuesta, que ha agregado que "el deportista suele percibir un 'crack', un dolor muy intenso y una inflamación que aparece casi al instante". No obstante, "las mujeres tienen entre dos y ocho veces más probabilidades de romperse el ligamento cruzado anterior que los hombres que practican los mismos deportes", ha explicado.

En este contexto, el representante de la SERMEF ha declarado que ello es explicado por "una combinación de factores anatómicos -como una pelvis más ancha o el ángulo entre la cadera y la rodilla-, factores hormonales relacionados con la laxitud ligamentosa y la acción de la relaxina, y diferencias en el control neuromuscular". "Numerosos estudios muestran que, al saltar o girar, las mujeres flexionan menos la rodilla y dependen más del cuádriceps que de la musculatura posterior", ha señalado.

En cuanto al abordaje de esta problemática, Cuesta ha indicado que "no todos los pacientes requieren cirugía, aunque en deportistas que buscan recuperar su nivel previo sigue siendo la opción más recomendada". Así, ha expuesto el protocolo 'Cross Bracing', presentado en el último Congreso de la SERMEF y desarrollado en Australia, "técnica prometedora que pretende favorecer la cicatrización biológica del ligamento manteniendo la rodilla en 90 grados de flexión durante varias semanas".

Tras ello, la rehabilitación "es tan decisiva como la propia operación y puede prolongarse entre nueve y 12 meses". De hecho, "solo el 55 por ciento de los deportistas logra volver a su nivel competitivo previo, incluso cuando la intervención ha sido correcta", ha explicado, al tiempo que ha aseverado que "los seis meses que tradicionalmente se utilizaban como referencia para volver a competir ya no deben considerarse una guía válida".