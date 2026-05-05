Los Servicios de Medicina Intensiva, "preparados" para atender hantavirus sin necesidad de aislamiento, según SEMICYUC

Archivo - Pacientes en hospital, UCI, sepsis - CHAIKOM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), el doctor Borja Suberviola, ha manifestado, tras el brote de hantavirus acaecido en el crucero de lujo 'MV Hondius', con destino final en Canarias, que los Servicios de Medicina Intensiva de España "están preparados" para atender a pacientes del mismo si fuera necesario, ciudadanos que no tendrían que ser aislados.

"En general, no es necesario aislar zonas completas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que la transmisión persona-persona es extremadamente rara", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "en la mayoría de los casos, basta con aplicar precauciones estándar y de contacto". "No se requieren medidas de aislamiento de alto nivel como en el caso de otras patologías altamente contagiosas como, por ejemplo, la fiebre hemorrágica generada por la infección por el virus del Ébola", ha insistido.

No obstante, ha aclarado que los sanitarios deben aplicar precauciones, "incluyendo higiene de manos, uso de guantes y protección respiratoria en procedimientos que generen aerosoles", medidas que "son suficientes para prevenir la transmisión en el entorno hospitalario". Estas "no suelen implicar restricciones relevantes para otros pacientes o familiares más allá de las normas habituales de control de infecciones plenamente instauradas en las UCI", ha afirmado.

Suberviola, quien ha señalado que las infecciones por hantavirus "son poco comunes y no se transmiten con facilidad", sí ha expuesto que "su gravedad obliga a una importante monitorización y asistencia, de ahí que los pacientes ingresen en UCI y que sean médicos intensivistas los encargados de su atención". "Suelen presentar dos cuadros principales: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), de mayor gravedad y peor pronóstico, predominante en América; y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), más frecuente en Europa y Asia", ha explicado.

ACTUALMENTE, "NO EXISTE UN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EFECTIVO"

En cuanto al tratamiento, ha señalado que "no existe un tratamiento farmacológico efectivo". "La ribavirina ha mostrado cierto beneficio en la FHSR, si se administra precozmente, pero no ha demostrado eficacia clara en el SCPH, en el que el tratamiento se fundamenta en el soporte vital del paciente", ha afirmado, para añadir que "no existe indicación para el uso de antibióticos de forma rutinaria, ya que se trata de una infección viral".

"Este soporte incluye el tratamiento del 'shock' mediante fluidoterapia y fármacos vasopresores, el soporte respiratorio mediante el empleo de ventilación mecánica y de la disfunción renal con el uso de técnicas de sustitución renal", ha proseguido, tras lo que ha manifestado que, "en casos de especial gravedad, puede llegar a ser necesario el empleo de soporte mediante membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO)".

También, ha asegurado que "la mortalidad puede llegar a ser significativamente elevada, pero depende de diversos factores, como el tipo de infección que presente el enfermo". "El SCPH presenta una mortalidad que puede llegar a alcanzar el 30-40 por ciento, mientras que la FHSR suele ser menor", ha puesto de relieve.

Además, este especialista se ha referido a las posibles similitudes en su abordaje en relación con el de la Covid-19, al respecto de lo que ha declarado que sí existen "en el sentido de que ambas pueden cursar una insuficiencia respiratoria grave y requerir, en algunos casos, soporte con ventilación mecánica e incluso ECMO". Sin embargo, el hantavirus "no presenta transmisión comunitaria sostenida ni se han desarrollado para su tratamiento fármacos antivirales eficaces", ha subrayado.

Con todo, ha aseverado que "la detección precoz es crucial porque no existe un tratamiento eficaz y este se basa en el soporte vital en UCI". Esta "permite anticipar el deterioro clínico y trasladar al paciente a la UCI antes de que presente la fase de insuficiencia respiratoria grave", ha declarado, para concluir que "el inicio temprano de soporte hemodinámico y respiratorio ha demostrado mejorar la supervivencia en estos casos".