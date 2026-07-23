Los sindicatos del Ámbito rechazan la propuesta de las CCAA de reiniciar la negociación del Estatuto Marco

Archivo - Médico enseñando una radiografía a un paciente en la consulta. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Ámbito de Negociación han mostrado su rechazo a la propuesta realizada por las comunidades autónomas (CCAA) en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) por la que abogan por reiniciar la negociación del Estatuto Marco, a lo cual se oponen la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Enfermería (SATSE).

A juicio de estas organizaciones sindicales, el verdadero objetivo de los Gobiernos regionales con este ofrecimiento es "retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, aunque mejoran y fortalecen derechos laborales, no responden a sus intereses al establecer límites a una discrecionalidad que ha permitido mantener profundas desigualdades entre los distintos servicios de salud".

Esta propuesta "no responde a una voluntad de perfeccionar el texto", han asegurado, motivo por el que han instando a explicar el motivo de su oposición "a una norma que amplía derechos, mejora las condiciones laborales y homogeneiza garantías para el conjunto del personal estatutario del SNS". "La carta remitida por las CCAA al Ministerio de Sanidad supone un intento de cuestionar el proceso de negociación colectiva desarrollado durante años en el ámbito legalmente competente para ello y de frenar una reforma largamente demandada", han argumentado.

"Es difícil comprender que quienes durante más de 20 años han ejercido como Administraciones empleadoras del SNS pretendan ahora desacreditar un proceso negociador desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales legitimadas para representar al personal estatutario", han abundado.

El texto del Anteproyecto de Ley "representa el mayor avance en derechos laborales del personal estatutario desde la aprobación de la Ley 55/2003", han continuado UGT, CCOO y SATSE, tras lo que han afirmado que "es igualmente contradictorio que las mismas Administraciones que reclaman volver al punto de partida sean las que disponen de amplias competencias para mejorar las condiciones de trabajo y, sin embargo, no hayan impulsado, con la misma determinación, medidas para reforzar las plantillas".

ASEGURAN QUE LA NORMA NO INVADE COMPETENCIAS

De hecho, han indicado que estas tampoco lo han hecho para "racionalizar las jornadas, reducir la temporalidad, prevenir los riesgos laborales, mejorar la organización asistencial o negociar avances en sus propias mesas sectoriales". De cualquier forma, han insistido en que el nuevo Estatuto Marco "no invade competencias autonómicas ni limita la capacidad de gestión de los servicios de salud, sino que establece un marco común de derechos".

Por último, y dado que esta norma "es susceptible aún de incorporar mejoras durante su tramitación parlamentaria", han reiterado que "los profesionales no necesitan volver al punto de partida", sino "que, por fin, una reforma largamente negociada se convierta en derechos efectivos y en una mejora real de sus condiciones de trabajo".