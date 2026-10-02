El sistema inmune no envejece al mismo ritmo (y con diferencias por sexos): los picos se dan a los 40 y 60 años

Archivo - Las células T trabajan para combatir el cáncer, la inmunoterapia, la terapia con células T car. - ISTOCK/ DESIGN CELLS - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS (Singapur) han revelado que el envejecimiento de las células inmunitarias no se produce a un ritmo constante, sino que se ve acelerado alrededor de los 40 años y después de los 60, con diferencias entre hombres y mujeres.

El estudio, publicado en 'Nature Communications', busca ofrecer evidencia que ayude a explicar por qué las mujeres, a pesar de vivir más tiempo, tienen más probabilidades que los hombres de desarrollar afecciones relacionadas con la edad y el sistema inmunitario.

Los investigadores examinaron la actividad genética de 3,8 millones de células inmunitarias individuales de 1.828 personas sanas de entre 19 y 97 años.

Los análisis mostraron que los genes responsables de la síntesis de ARN y proteínas se deterioran más en dos momentos del envejecimiento, primero, en torno a los 40 años y, de nuevo, después de los 60.

"Comprender qué impulsa estos periodos de envejecimiento inmunitario podría ayudarnos a identificar cuándo y para quién las intervenciones podrían ser más beneficiosas. También podría esclarecer por qué algunas enfermedades autoinmunes afectan de forma desproporcionada a las mujeres", ha explicado el autor principal del estudio, Jacques Behmoaras, del Centro de Ciencia de Datos Biomédicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS.

LINFOCITOS T

Los autores estudiaron cómo envejece cada tipo de célula inmunitaria en hombres y mujeres y, en particular, descubrieron que los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que ayuda al sistema inmunitario a combatir infecciones, mostraron los cambios más pronunciados en la actividad genética en ambos periodos de edad.

"Comprender qué impulsa estos cambios no lineales en los linfocitos T a lo largo del tiempo será un paso importante. Los cambios en la función de los linfocitos T podrían ayudar a explicar por qué los adultos mayores son más susceptibles a las infecciones y las afecciones inflamatorias", ha apuntado el autor del estudio Antonio Bertoletti, del Programa de Investigación de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina Duke-NUS.

A este respecto, el estudio recoge que el tipo de linfocitos T que experimentan cambios profundos entre los 40 y los 60 años es diferente, lo que sugiere funciones especializadas en distintas etapas de la vida.

Además, la forma en que estos linfocitos T especializadas modifican su actividad a lo largo de la vida muestra diferencias entre hombres y mujeres.

"El estudio nos ofrece un mapa más detallado de cómo cambia el sistema inmunitario humano a lo largo de la vida y, lo que es más importante, cómo difieren esas trayectorias entre hombres y mujeres. Este conocimiento es fundamental si queremos dejar de abordar el envejecimiento con un enfoque único para todos y avanzar hacia estrategias más precisas para mantener la salud a medida que las personas envejecen", ha destacado la profesora Sheemei Lok, vicedecana interina de investigación de Duke-NUS.