Archivo - Persona con obesidad. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO) han reclamado al próximo Gobierno la puesta en marcha de una estrategia nacional contra la obesidad, ante la ausencia de un plan integral para combatir la enfermedad.

"El modelo tradicional se queda corto. Necesitamos un abordaje desde una perspectiva más amplia que permita desarrollar una estrategia nacional para tratar la obesidad como una enfermedad crónica", ha señalado el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), Diego Bellido, durante la presentación del documento 'Hacia una Estrategia Nacional para el Abordaje de la Obesidad: de la evidencia científica a los consensos políticos y sociales'.

En esta línea, el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Francisco José Tinahones, ha señalado que, pese a la evidencia científica que se ha demostrado en los últimos 20 años, todavía no se ha puesto en marcha una estrategia nacional. Asimismo, ha subrayado que otro países como Alemania, Italia o Portugal han comenzado a desarrollar planes específicos para abordar la obesidad.

"Actualmente, la obesidad no se aborda como una enfermedad. Existen estrategias de prevención para evitar que siga aumentando su prevalencia, pero los pacientes que ya tienen obesidad no cuentan con un tratamiento definido. Además, existe un infrarregistro muy importante, se registra, por ejemplo, la diabetes tipo 2, pero no siempre queda reflejada en la historia clínica del paciente la obesidad, que es una de las causas que hay detrás de esta enfermedad", ha indicado Tinahones.

Por su parte, el presidente de la ANPO, Federico Luis Moya, ha pedido el desarrollo de una estrategia nacional que se traduzca en una atención y unos tratamientos accesibles para todos los pacientes, independientemente de su lugar de residencia.

En este contexto, las sociedades científicas han recordado que la última Encuesta de Salud de España 2025 refleja un aumento de la obesidad en la población adulta, que afecta al 17,2 por ciento de las personas de 18 años o más, frente al 15,2 por ciento registrado en 2023. Además, el 54,4 por ciento de los adultos presenta exceso de peso, incluyendo sobrepeso y obesidad.

FINANCIACIÓN DE LOS NUEVOS FÁRMACOS

Entre las medidas recogidas en el documento presentado figura la evaluación e incorporación de intervenciones eficaces y herramientas que permitan mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes.

Así, el presidente de la SEEDO ha defendido la financiación pública de los nuevos tratamientos farmacológicos contra la obesidad, una medida que, a su juicio, todavía no se ha llegado debido al estigma que sigue rodeando a esta enfermedad.

"Si la obesidad no estuviera marcada por el estigma actual, los tratamientos ya estarían financiados. Tradicionalmente se ha presentado como un problema de responsabilidad individual del paciente, algo que es profundamente injusto. Hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad tremendamente compleja, que no depende únicamente de la voluntad del paciente", ha explicado Tinahones.

El documento presentado por especialistas y pacientes busca avanzar en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta enfermedad que, según recalcan, es "crónica, compleja y recidivante".

El trabajo combina la prevención a lo largo de la vida con una atención estructurada a quienes ya viven con obesidad. Plantea detectar la enfermedad antes, prevenir sus complicaciones y reducir su impacto sobre la autonomía y la calidad de vida.

El documento también propone reconocer a la obesidad como enfermedad crónica, una atención sanitaria integral, mayor formación e investigación, y coordinar una alianza multisectorial.