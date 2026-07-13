Solo el 21% logra cita con su médico de familia en 24-48 horas frente al 71% que espera una media de 10 días

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez personas que acudieron al médico de familia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvieron que esperar más de un día para ser atendidas al no encontrar cita disponible antes, con una demora media de 10,27 días, mientras que solo el 21,8 por ciento logró una consulta el mismo día o al día siguiente de solicitarla, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026'.

El informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "refleja el alto nivel de utilización de los servicios sanitarios por parte de la población adulta en España".

El 84 por ciento de las personas usuarias de la Atención Primaria pública valoran positivamente la atención recibida. Los aspectos mejor puntuados son la confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería, con 8,16 puntos sobre 10, y el personal médico, con 7,98 puntos.

Desde el Ministerio de Sanidad señalan que la Atención Primaria "continúa siendo la puerta de entrada principal al sistema sanitario". El 83,9 por ciento de la población adulta acudió a un médico de Atención Primaria en los últimos doce meses. De estas personas, el 94,7 por ciento fueron atendidas en la sanidad pública y el 5,3 por ciento por un médico privado.

Estos datos se desprenden de la encuesta realizada a 2.602 personas en marzo de 2026, y estos datos corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio, por lo que deben interpretarse como resultados provisionales.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)